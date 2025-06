Lancia Ypsilon HF, 280 CV e vestito da sportiva. Ecco quanto costa

Ci siamo, la nuova Lancia Ypsilon HF ha fatto il suo esordio al Proving Ground di Balocco e si appresta a debuttare sul mercato italiano. Della versione più sportiva della Ypsilon elettrica che sfoggia il logo dell’elefantino rosso scopriamo finalmente maggiori dettagli tra cui anche il prezzo.

LOOK PIÙ SPORTIVO

La nuova Lancia Ypsilon HF si riconosce per unpensato per rendere il. Il paraurti anteriore con logo HF, i cerchi in lega da 18 pollici, il diffusore posteriore e i passaruota specifici sono alcuni degli elementi che caratterizzano il design della nuova Ypsilon HF. La sportiva elettrica si caratterizza pure per una carreggiata allargata di 30 mm e un assetto ribassato di 20 mm. Le tinte a disposizione sono il Nero Ardesia, il Bianco Quarzo e il vibrante Arancione Lava, omaggio alle leggendarie Fulvia e Stratos da competizione.

Anche l’abitacolo è stato rivisto per rispecchiare la maggiore sportività di questo modello. Ad esempio, troviamo sedili sportivi in Econyl con lavorazione laser, ispirati alla Delta Evoluzione, il volante in pelle traforata con logo HF, la pedaliera in alluminio, la nuova interfaccia grafica del sistema infotainment e la plancia con dettagli cromatici tra blu e arancio. Ovviamente non manca la tecnologia a partire dal cluster digitale da 10,25 pollici e la connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto. Di serie troviamo anche il climatizzatore automatico, la ricarica wireless per smartphone, il SALA Hub e l’ambient lighting, oltre a un avanzato pacchetto di sistemi ADAS che permette di arrivare a disporre della guida assistita di Livello 2.

MOTORE E PRESTAZIONI

PREZZO

Non è una sorpresa, la nuova Lancia Ypsilon HF dispone di un singolo motore elettrico in grado di erogare. La velocità massima è di, mentre per accelerare. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità diche permettesecondo il ciclo WLTP. Ovviamente, l’assetto è stato messo a punto per garantire la migliore esperienza di guida. Ad esempio, troviamo il, che ottimizza la trazione in curva e migliora precisione e sicurezza anche in condizioni di aderenza critiche.Inoltre, l’impianto frenante firmato Alcon, con pinze monoblocco a 4 pistoncini e dischi maggiorati da 355 mm, assicura maggiore potenza e resistenza all’affaticamento, mentre la messa a punto del telaio e delle sospensioni, con rigidità incrementata fino al +67% all’anteriore e +153% sull’antirollio posteriore, garantisce una dinamica di guida precisa, senza compromettere il comfort.

Quanto costa la nuova lancia Ypsilon HF elettrica? Si parte da. Su strada dopo l’estate. Per chi non ha bisogno di prestazioni da sportiva ma cerca solo un look sportivo, c’è la nuova, sia ibrida e sia elettrica di cui abbiamo parlato in questo articolo