Lancia Ypsilon HF Line, torna l'elefantino rosso. Svelati i prezzi

Lancia Ypsilon HF Line può essere adesso ordinata in Italia sia in abbinamento con la motorizzazione ibrida e sia con quella 100% elettrica. Stiamo parlando del nuovo allestimento della compatta della casa automobilistica che permette di rendere il look della vettura più sportiveggiante. Presto inoltre debutterà la nuova Lancia HF elettrica che promette tanto divertimento grazie alla presenza di un motore da 280 CV. Entriamo più nei dettagli.

LANCIA YPSILON HF LINE

La casa automobilistica descrive così il nuovo allestimento. Si tratta di un modello che “porta il linguaggio HF su motorizzazioni più accessibili ma mantenendo inalterato lo stile e la riconoscibilità della gloriosa sigla“. Questo allestimento introduce una serie di elementi dedicati tra cui un nuovo paraurti anteriore più elaborato, cerchi in lega da 17 pollici, e finiture spazzolate scure.



LA MECCANICA NON CAMBIA: IBRIDA O ELETTRICA

Anche l’abitacolo è stato personalizzato dove troviamo un volante in pelle traforata, sedili sportivi, una pedaliera in alluminio e grafiche dedicate per strumentazione digitale e sistema infotainment.

Lancia Ypsilon HF Line offre un look più sportivo ma la meccanica non cambia. Si potrà infatti scegliere sempre tra la versione ibrida e quella 100% elettrica. La prima adotta il ben noto powertrain Mild Hybrid composto da un PureTech 3 cilindri di 1,2 litri da 100 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è integrata un’unità elettrica da 29 CV. La potenza massima di sistema arriva a 110 CV. Il modello elettrico, invece, dispone del solito motore da 156 CV abbinato ad una batteria con una capacità di 54 kWh per una percorrenza di poco superiore ai 400 km.

PREZZO

La dotazione di serie della nuova Lancia Ypsilon HF Line prevede, tra le altre cose, Abbaglianti Automatici, Climatizzatore Automatico, Keyless entry, Selettore modalità di guida, Specchi retrovisori esterni riscaldati, regolabili e richiudibili elettricamente, Specchietti esterni riscaldati e regolabili elettricamente, Specchietto Retrovisore Frameless ed Elettrocromico e un pacchetto ADAS che permette di arrivare a disporre di un’assistenza alla guida di Livello 2.

Quanto costa la nova Lancia Ypsilon HF Line in Italia? Per il modello ibrido si parte da 28.200 euro e per quello elettrico da 37.900 euro.

L’OFFERTA

Parte la commercializzazione ed è già presente anche un’offerta dedicata. Guardiamo alla versione ibrida, la più interessante per il mercato, ecco i dettagli.