Aprilia RS 125 GP Replica, per i giovani che sognano la MotoGP

Una volta le moto 125 due tempi come l’Aprila RS 125 erano l’oggetto del desiderio dei sedicenni. Oggi, sono tutta un’altra cosa ma questo non significa che non siano ancora piacevoli da guidare. Per i giovani che sognano la MotoGP, la casa di Noale ha deciso di offrire la nuova Aprilia RS 125 GP Replica, omaggio alla RS-GP25, il prototipo impegnato nel motomondiale.

LIVREA DA MOTOGP E TECNOLOGIA DA “GRANDE"

MOTORE MONOCILINDRICO

La nuova Aprilia RS 125 GP Replica si caratterizza innanzitutto per una livrea ispirata a quella delle moto ufficiali della MotoGP, dominata dal nero, con grafiche rosse e viola, inclusi i loghi degli sponsor del team Aprilia Racing. Ci sono poi il coprisellino monoposto e la verniciatura nero opaco del forcellone e del telaio. Per questo modello la Casa di Noale ha deciso poi di offrire alcune tecnologie solitamente precluse a questa categoria di moto. Infatti troviamo di serie il. C’è poi anche il(escludibile), e l’sviluppato in collaborazione con Bosch e dotato di sistema antiribaltamento in caso di frenata di emergenza.

PREZZO

Cuore pulsante è sempre ilcon distribuzione a quattro valvole e raffreddamento a liquido omologato Euro 5+ in grado di erogarea 10.500 giri/min e 11,5 Nm a 8.500 giri/min.

Quanto costa la nuova Aprilia RS 125 GP Replica? La moto è già disponibile all’ordine presso le concessionarie ad un prezzo di