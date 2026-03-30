Aprilia X 250TH: solo 30 esemplari per celebrare gli USA

Per la Casa di Noale è un momento speciale. Dopo anni a inseguire i competitor giapponesi e la Ducati in MotoGP, i tecnici veneti hanno trovato la ricetta giusta per vincere a ripetizione. Nelle prime tre uscite stagionali si è imposto Marco Bezzecchi, serissimo candidato per la conquista del campionato del mondo 2026, affiancato da un redivivo Jorge Martin. L’Aprilia vuole cavalcare l’hype con una produzione stradale sempre più esclusiva.

Concepita per dei pro rider dal portafoglio pesante, la X 250TH è un omaggio agli Usa ed è stata svelata nel glorioso round di Austin, dove le Aprilia hanno occupato le prime due posizioni del podio. Si tratta di una special edition creata per i 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, avvenuta il 4 luglio 1776, con una produzione complessiva programmata di soli 30 esemplari, di cui 25 destinati al mercato a stelle e strisce.

Tecnologia all’avanguardia

La Casa italiana ha compiuto ulteriori passi in avanti nel 2026. La prima e unica moto al mondo in commercio, equipaggiata con freni carbon-carbon usati in MotoGP, è capace di trasmettere le stesse sensazioni di sicurezza delle RS-GP26 guidate dal leader della graduatoria Marco Bezzecchi e dal campione del mondo 2024, Jorge Martin. L’impianto frenante, sviluppato da Brembo, utilizza dischi da 340 mm e componenti specifici che offrono una riduzione significativa delle masse e performance costanti anche nelle condizioni più estreme.

La base di partenza della X 250TH è la RSV4, ma si distingue per un rapporto peso/potenza sbalorditivo, grazie a una potenza di 240 CV e a un peso a secco di 165 kg. Sotto il serbatoio è alloggiato un motore V4 da 1.099 cc con soluzioni tecniche di derivazione racing, tra cui scarico in titanio, aspirazione dedicata e componentistica interna evoluta.

Aerodinamica da pista

I tecnici di Noale hanno sfruttato il know-how maturato in pista per creare un pacchetto che comprende ali anteriori, appendici laterali e posteriori, oltre alle seat wings di ultima generazione, concepite per aumentare la stabilità in frenata e in curva. La carenatura in fibra di carbonio perfeziona il carico aerodinamico sia in rettilineo sia in piega. Un altro elemento distintivo è lo scarico sdoppiato SC Project in titanio replica MotoGP, progettato per raggiungere le massime performance e restituire un sound racing.

Aprilia Racing consolida così il proprio brand “X” con un progetto che strizza l’occhio ai puristi americani. La gestione elettronica è affidata alla centralina Apx, che offre una regolazione completa dei parametri dinamici, tra cui controllo di trazione, anti-impennamento e freno motore, con integrazione Gps per l’analisi dei dati. Il telaio in alluminio vanta sospensioni Öhlins completamente regolabili e cerchi in magnesio forgiato.

Tanti componenti della X 250TH con la livrea ‘Stars and Stripes’ nascono dal duro impegno in pista. Il modello rientra nel programma Factory Works, pensato per clienti selezionati che investono nelle tecnologie sviluppate nelle competizioni racing. Un’opera d’arte da collezione che è proposta a 150.000 dollari, al cambio attuale poco più di 130.000 euro.

“Ancora una volta Aprilia Racing propone un prodotto esclusivo, che si avvicina sempre di più alla MotoGP. L’Aprilia X 250TH è chiaramente un oggetto per veri intenditori, qualcosa che non ha eguali. Negli anni le moto X sono diventate il desiderio sia dei collezionisti sia di chi vuole vivere emozioni molto vicine a quelle che provano i piloti di MotoGP”, ha affermato il CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola