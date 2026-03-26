MotoGP GP Usa 2026: orari e dove vedere Sprint Race e gare in TV

Le due vittorie di fila di Marco Bezzecchi in Thailandia e in Brasile hanno certificato la bontà del progetto tecnico della Casa di Noale. La squadra veneta ha ritrovato anche il campione del mondo 2024 Jorge Martin, dopo un anno condito da infortuni e lunghe riabilitazioni. Il team factory Ducati non se la passa bene, a causa delle pessime performance di Bagnaia e degli alti e bassi di Marc Marquez, dovuti anche alle precarie condizioni fisiche dopo il lungo periodo di sosta post crash di Mandalika 2025. Per lo spagnolo il tracciato texano è come un giardino di casa, avendo conquistato 7 successi.

Salvo sorprese saranno ancora le due Case italiane a dettare legge sul tracciato di Austin, dove in passato si sono verificati anche dei trionfi a sorpresa. Alex Rins ci ha vinto sia in sella alla Suzuki che sulla Honda satellite del team LCR nel 2023. Maverick Vinales su Aprilia si impose l’anno dopo, mentre per quanto concerne gli italiani sono due gli esponenti ad essere saliti sul primo gradino del podio. Nel 2022 si aggiudicò la tappa negli Usa Enea Bastianini, attualmente nel team Tech3 KTM, e nel 2025 ha festeggiato il successo Pecco Bagnaia, in uno dei pochissimi acuti di una annata infernale.

Le caratteristiche del tracciato

Il Circuit of the Americas (COTA) è arrivato nel calendario della MotoGP nel 2013. Si affronta nel senso antiorario ed è lungo 5,5 km e consta di 20 curve. E’ noto per la ripida salita in Curva-1 e alterna staccate estreme con frenate violente, dislivelli sino a 41 metri e un lungo rettilineo di 1,2 km. Si tratta di una delle piste più spettacolari al mondo, impegnativa per mescole e freni.

Negli Stati Uniti, dopo i problemi avuti sull’asfalto brasiliano, si tornerà a gareggiare con la carcassa standard della gomma posteriore. Michelin si era presentata in pista con il battistrada rinforzato per le alte temperature negli appuntamenti precedenti. Partendo dal presupposto che in passato la Honda RC213V si è saputa esprimere bene sul tracciato americano, ci aspettiamo di vedere comunque la KTM di Pedro Acosta in top 10. Yamaha rischia di essere fanalino di coda anche in questo weekend, nonostante un pacchetto di piloti dal talento smisurato. Dopo il pessimo meteo dello scorso fine settimana in Brasile, tra pioggia, voragini e un asfalto che si sfaldava del nuovo tracciato di Goiania, il torrido clima del Texas regalerà sorpassi e battaglie old school.

Gli orari TV della GP Usa

Il Gran Premio di Austin sarà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP 208 e in live streaming su NOW. Circa il fuso orario i piloti delle tre classi del Motomondiale scenderanno in pista in comodi orari pomeridiani e serali per i fan italiani. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni live di Sky Sport e in differita di TV8:

Venerdì 27 marzo

FP1 Moto3: 15:00-15:35

FP1 Moto2: 15:50-16:30

FP1 MotoGP: 16:45-17:30

P Moto3: 19:15-19:50

P Moto2: 20:05-20:45

P MotoGP: 21:00-22:00

Sabato 28 marzo

FP2 Moto3: 14:40-15:10

FP2 Moto2: 15:25-15:55

FP2 MotoGP: 16:10-16:40

Qualifiche MotoGP: 16:50-17:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto3: 18:45-19:25 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 19:40-20:20 (diretta su TV8)

Sprint MotoGP: 21:00 (diretta su TV8)

Domenica 29 marzo