MotoGP, GP di Francia 2025: trionfa Zarco in una corsa folle tra pioggia e cadute

Il Gran Premio di Francia 2025 è stato il palcoscenico di una delle gare più caotiche e imprevedibili dell’era recente della MotoGP. Sul tracciato di Le Mans, Johann Zarco ha conquistato una vittoria importante davanti al proprio pubblico, approfittando di una serie di circostanze meteorologiche e regolamentari che hanno scompaginato ogni previsione.

Una corsa iniziata nel disordine, segnata da scrosci improvvisi, incidenti multipli, cambi moto, long lap penalty e numerose cadute, che ha visto il francese emergere con lucidità e freddezza in mezzo alla tempesta.

CHE CAOS!

La partenza è stata posticipata a causa delle prime gocce di pioggia, con i piloti rientrati ai box per adeguarsi alle condizioni. Tuttavia, con il ritorno del sereno, si è creato un imbuto regolamentare: chi ha lasciato la griglia per cambiare moto ha subito un doppio long lap penalty. Alcuni, tra cui Bagnaia, hanno scelto di restare in pista con le rain, ma alla prima curva si è verificato un incidente multiplo che ha coinvolto proprio il campione del mondo, centrato da Bastianini, con la sua moto che ha innescato la caduta anche di Joan Mir.

Anche Zarco ha scelto le rain, ha pazientato nei primi giri e si è ritrovato al comando dopo un terzo di gara. Da lì ha imposto un ritmo insostenibile per tutti, incrementando il margine fino a oltre 20 secondi. Una superiorità netta, anche favorita dalle tante cadute eccellenti: Fabio Quartararo, autore di un’ottima partenza, è scivolato mentre era in rimonta, lo stesso destino è toccato a Brad Binder, Jack Miller, Oliveira e ad Alex Marquez, protagonista di due cadute nel finale mentre seguiva da vicino il fratello Marc.

ZARCO E’ TUA!

Marc Marquez ha chiuso secondo, interrompendo così la striscia-record di 22 vittorie consecutive per la Ducati. La festa è stata completata da Fermin Aldeguer, al primo podio in top class, terzo dopo aver sorpassato Acosta all’ultimo giro. Il miglior italiano è stato Fabio Di Giannantonio, ottavo. Bagnaia ha chiuso sedicesimo, ultimo dei classificati, su una moto danneggiata. Una giornata da dimenticare per lui, ma indimenticabile per Johann Zarco, primo francese a vincere in casa dal lontano 1954.

TOP TEN

1° J. Zarco – CASTROL Honda LCR

2° M. Marquez – Ducati Lenovo Team

3° F. Aldeguer – BK8 Gresini Racing MotoGP

4° P. Acosta – Red Bull KTM Factory Racing

5° M. Viñales – Red Bull KTM Tech3

6° T. Nakagami – Honda HRC Test Team

7° R. Fernandez – Trackhouse MotoGP Team

8° F. Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team

9° L. Savadori – Aprilia Racing

10° A. Ogura – Trackhouse MotoGP Team