Basta con il downsizing, Mercedes punta a mantenere il V8

Le normative sempre più stringenti stanno portando i costruttori a puntare sull’elettrificazione o ad adottare motori più piccoli, mettendo da parte propulsori con grande cilindrata. Tuttavia, Mercedes la pensa in maniera differente e secondo la Casa tedesca c’è ancora spazio per motori endotermici di grande cilindrata. Le normative sulle emissioni sono sempre più severe e il lavoro da fare per sviluppare motori in grado di soddisfarle è ovviamente molto complesso. Eppure, Mercedes-AMG sta lavorando su di un nuovo V8 benzina che in futuro troverà posto sotto al cofano dei modelli più sportivi della casa automobilistica tedesca. Questo è quanto emerge da una chiacchierata di Michael Schiebe, numero uno di AMG con Car and Driver.

UN NUOVO V8

Schiebe ha ribadito che il motore V8 continuerà a vivere. Pur sottolineando il piano europeo di vietare i motori a combustione interna sulle nuove auto nel 2035, Schiebe ha ricordato che gli Stati Uniti non hanno lo stesso obiettivo e ha affermato che non esiste una data di scadenza specifica per i motori a otto cilindri.

AMG dovrà ovviamente aggiornare il suo V8 nei prossimi anni per conformarsi alle normative più severe, soprattutto quelle dell’Unione Europea. Tuttavia, Schiebe vede anche spazio per prestazioni ancora superiori per i suoi motori a otto cilindri, che potrebbero essere impiegati anche in nuovi ambiti all’interno della famiglia AMG.

Siamo nel bel mezzo dello sviluppo della prossima generazione del V8. E vedo molte posizioni nel nostro portfolio attuale, o forse anche nuove, in cui potremmo effettivamente immaginare di avere un V8.

Da tempo si specula di un possibile ritorno del V8 sulla C63 ma al momento non ci sono ancora conferme ufficiali. Si parla invece che il V8 disporrà di un certo livello di elettrificazione ma non è chiaro quanto. Quando Mercedes ha confermato un motore V8 di nuova generazione all’inizio di quest’anno, lo ha descritto come un propulsore “elettrificato ad alta tecnologia”. Tuttavia, Schiebe ha spiegato che non c’è la necessità di spingersi molto lontano nell’elettrificazione visto che i clienti prediligono quanto offre una GT63 Pro con un motore endotermico piuttosto che GT63 S E-Performance con powertrain Plug-in che sebbene dotata di più coppia è comunque più pesante.

Perché Mercedes intende ancora puntare sui V8 quando altri marchi lavorano su motori più piccoli? Semplicemente perché c’è ancora la richiesta da parte dei clienti.