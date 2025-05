Nuovo CEO di Stellantis, verso la nomina. Antonio Filosa sarebbe in pole

Entro il mese di giugno sarà nominato ufficialmente il successore di Carlos Tavares alla guida di Stellantis. Come sempre accade in questi casi, si fanno nomi, circolano indiscrezioni… insomma, il classico "toto nomine". A metà aprile si parlava che la rosa di candidati si fosse ristretta a 5 nomi di cui 2 interni e cioè il responsabile delle attività in Nord America, Antonio Filosa, e il responsabile degli acquisti, Maxime Picat. Verso la fine di aprile, invece, pareva che la scelta fosse rimasta una sfida a due tra Antonio Filosa e Maxime Picat.

L'ultima rapporto di Bloomberg afferma, adesso, che ad oggi in pole ci sarebbe l'italiano Filosa.

SARÀ DAVVERO LUI?

Ovviamente il tutto va preso sempre con le dovute cautele. Comunque, stando al rapporto, il Gruppo automobilistico si starebbe avvicinando ad una decisione definitiva e sebbene in pole sembra esserci Filosa, non è affatto detto che il consiglio d'amministrazione guidato da Elkann alla fine scelga davvero lui.

Da parte di Stellantis non è arrivato ovviamente alcun comento specifico, tranne che non è stata presa alcuna decisione e che i tempi per la nomina del nuovo CEO rimangono invariati. Silenzio, invece, da parte del manager italiano. Ricordiamo che Filosa, originario di Napoli, ha iniziato la sua carriera in FIAT nel 1999. È entrato a far parte del top management di Fiat Chrysler nel 2018 e fa parte del team dirigenziale senior di Stellantis sin dalla sua fondazione nel 2021. Ha assunto la carica di Chief Operating Officer per le operazioni in Nord America a ottobre, nell'ambito di un più ampio riassetto societario avvenuto negli ultimi giorni del mandato di Tavares.

IL TEMPO STRINGE

Il tempo che si è dato il consiglio d'amministrazione per individuare il nuovo CEO sta per finire e Stellantis ha urgente bisogno di una nuova guida. Il nuovo numero uno avrà il compito di traghettare il Gruppo fuori dalle difficoltà che sta attraversando. Si tratta di una sfida certamente non semplice. Non rimane che attendere la decisione di Stellantis.