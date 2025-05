Nuova FIAT Pandissima sta arrivando: tutto quello che sappiamo in vista del debutto

Il debutto è atteso in estate e quindi manca sempre di meno. Parliamo della FIAT Pandissima, prossima importante novità della casa automobilistica. Si tratterà di un modello globale, cioè destinato ad essere venduto anche al di fuori del mercato europeo. Poggerà sulla piattaforma Smart Car, la stessa della Grande Panda, e sarà un SUV con una lunghezza che non dovrebbe andare a superare quota 4,4-4,5 metri. Con il debutto oramai sempre più vicino, vediamo quanto si sa oggi di questo modello.

ECCO COSA SAPPIAMO

Intanto il nome, il CEO di FIAT Olivier François aveva chiamato in passato questo nuovo SUV “Pandissima”. Tuttavia, sebbene più di qualcuno affermi che questo sarà il nome scelto, al momento una conferma ufficiale ancora non c’è. Il nuovo modello sarà sostanzialmente la versione di produzione del concept Giga Panda che FIAT aveva mostrato in alcuni render all’inizio del 2024 .In passato non erano nemmeno mancati alcuni teaser in cui si vedeva la vettura “sfuocata” ma che suggerivano comunque che il SUV potrà contare su forme squadrate e su di un frontale che si caratterizzerà per una una firma luminosa composta da sottili segmenti a LED.

Perché non più di 4,4-4,5 metri di lunghezza? La spiegazione l’aveva data lo stesso Olivier François in passato. Il numero uno di FIAT aveva raccontato che non ci sarà mai alcun modello più lungo di 4,5 metri per non andare a sovrapporsi con l’offerta di altri marchi del Gruppo Stellantis. Dunque, si tratterà di un SUV di segmento C che entrerà in un mercato particolarmente complesso. Presto per parlare dell’abitacolo ma c’è chi pensa che potrebbe avere forti legami con quello della FIAT Grande Panda. Sicuramente, comunque, avremo la strumentazione digitale ed un sistema infotainment. Da capire se nelle versioni base non ci sarà l’infotainment come sulla Grande Panda per ragioni di costi (per abbassare il prezzo) ma solamente un supporto per smartphone per trasformare il dispositivo mobile in una sorta di computer di bordo.

MOTORI

La piattaforma Smart Car è multienergia e quindi permette di arrivare a proporre modelli con motori endotermici, ibridi e 100% elettrici. Sul mercato europeo probabilmente la nuova FIAT Pandissima sarà proposta con motorizzazioni ibride (Mild Hybrid) ed elettriche, come la Grande Panda. Avremo dunque il ben noto powertrain Mild Hybrid Stellantis, un 3 cilindri turbo di 1,2 litri di cilindrata da 100/136 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è presente un’unità elettrica da 29 CV. Potenza di sistema 110 o 145 CV a seconda della versione scelta da FIAT.

Il modello elettrico dovrebbe avere un motore da 83 kW (113 CV) alimentato da una batteria con una capacità di 44 kWh (LFP). Viste le dimensioni, è possibile che poi arrivi anche una variante con batteria di maggiore capacità. Anche solo a benzina? Lo scopriremo al momento della presentazione.

DEBUTTO

Come detto, in estate. Quando? Una data esatta ancora non c’è. Tuttavia c’è chi pensa che FIAT potrebbe scegliere il 4 luglio, anniversario del debutto della 500 o l’11 luglio, ricorrenza del suo compleanno. Per esempio, la FIAT Grande Panda fu svelata proprio l’11 luglio.

Con il debutto che potrebbe avvenire nel giro di un paio di mesi è possibile che presto facciano la loro comparsa foto spia della FIAT Pandissima che permetteranno di capire qualcosa di più su questa nuova vettura.