E se la Mazda MX-5 diventasse elettrica? Ecco come potrebbe essere

Mazda MX-5 è un’icona. Compatta, leggera ed estremamente divertente da guidare, queste sono solamente alcune delle caratteristiche con cui la roadster ha conquistato le persone. L’attuale generazione è sul mercato dal 2015 e sappiamo che Mazda sta lavorando su di una nuova generazione che arriverà tra alcuni anni. Fortunatamente sarà ancora endotermica. Tuttavia, la casa automobilistica aveva fatto anche sapere di stare valutando un’eventuale versione elettrica, una sorta di piano B nel caso fosse necessario a causa delle normative. Tuttavia, la motorizzazione endotermica rimarrà sempre la scelta preferenziale.

Alla fine di aprile era poi emerso un brevetto chiamato “Electric Automobile” che sostanzialmente mostrava una speciale architettura pensata per ottenere un bilanciamento perfetto su di un’auto elettrica. Sebbene non ci fosse un’esplicita indicazione che il brevetto riguardava la MX-5, diversi disegni abbinati mostravano un’auto delle forme della Miata. Dunque, brevetto che potenzialmente mostrava un’idea di come Mazda potrebbe realizzare una roadster elettrica. Tanto è bastato per ispirare alcuni designer ad immaginarsi come potrebbe apparire una MX-5 elettrica, come nel render che mostriamo.

E SE FOSSE COSÌ?

Un’eventuale versione elettrica manterrebbe le stesse proporzioni della MX-5 che conosciamo bene. Dunque, una due posti estremamente compatta attorno ai 4 metri di lunghezza. L’assenza del motore endotermico permetterebbe di rivedere il frontale con un design che andrebbe a favorire l’aerodinamica. Uno dei punto di forza della Miata è la leggerezza e quindi sarebbe interessante capire come Mazda potrebbe andare a risolvere il problema dell’inevitabile incremento del peso dovuto alle batterie per evitare che ne risenta l’esperienza di guida, altra caratteristica molto importante che ha decretato nel tempo il successo della Miata.

Dal punto di vista della ricerca del migliore equilibrio, il brevetto aveva raccontato qualcosa di molto interessante. Mazda ha immaginato di collocare il motore elettrico nel tunnel centrale, collegandolo tramite un albero di trasmissione ad un differenziale posteriore. Inoltre, pure il pacco batteria verrebbe installato nella zona del tunnel centrale in modo da centralizzare le masse. Si prevede pure la possibilità di installare ulteriori piccoli pacchi batteria in altre zone della vetture sempre con l’obiettivo di trovare il migliore bilanciamento possibile.

Fortunatamente la prossima MX-5 sarà ancora endotermica. Tuttavia, Mazda guarda già al futuro e se non per la Miata, magari per una nuova roadster 100% elettrica da proporre tra alcuni anni. In ogni caso, se fosse così vi piacerebbe?

[Render: AutoExpress]