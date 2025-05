Toyota Corolla FX Edition, un'edizione limitata che strizza l'occhio agli anni '80

Ultimamente sembra andare sempre più di moda proporre vetture che guardano al passato. Toyota, per esempio, ha lanciato da pochi giorni una versione speciale della sua Corolla che strizza l’occhio agli anni ’80. Si chiama Toyota Corolla FX Edition e per il momento sarà disponibile sul mercato degli Stati Uniti con l’arrivo nelle concessionarie previsto per l’autunno.

EDIZIONE LIMITATA

Questa particolare serie speciale che sarà prodotta solo in 1.600 unità è un omaggio alla Corolla FX16 del 1987. Si caratterizza per una serie di elementi estetici dedicati ma ovviamente “sotto" è sempre la Corolla di ultima generazione. In realtà non è la prima volta che la casa automobilistica giapponese fa un’operazione simile perché lo scorso anno lanciò la Toyota Corolla FX Special Edition. Se quella volta la protagonista era la versione berlina della Corolla, la nuova serie speciale è dedicata alla hatchback.

Toyota Corolla FX Edition non avrà un body kit aggressivo come quello della GR ma dispone comunque un alettone posteriore nero dal look sportivo, che secondo Toyota migliora l’aerodinamica, oltre ad un esclusivo badge con la scritta “Corolla Special Edition" in un font retrò che richiama la scritta sul portellone posteriore della FX16. La dotazione di serie prevede pure nuovi cerchi in lega da 18 pollici in bianco lucido con dadi ruota neri. Le opzioni di colore sono a tre: Ice Cap (bianco), Inferno (arancione) e Blue Crush Metallic (blu).

INTERNI

La personalizzazione riguarda pure l’abitacolo. All’interno della Toyota Corolla FX Edition troviamo sedili neri “Sport Touring" con inserti in pelle scamosciata e cuciture arancioni a contrasto, che si ritrovano anche sui pannelli delle portiere, sul volante e sulla leva del cambio. La FX Edition è dotata di serie di un quadro strumenti digitale da 7 pollici e di un pad per la ricarica wireless degli smartphone, oltre a una serie di funzioni di sicurezza come il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia e gli abbaglianti automatici. Il sistema infotainment può invece contare su di un display da 8 pollici.

Non ci sono novità per quanto riguarda il motore. Per questa versione speciale, la casa automobilistica ha scelto un 4 cilindri di 2 litri da 169 cavalli abbinato a un cambio CVT che trasmette la potenza alle ruote anteriori. Nemmeno l’assetto è stato toccato, un vero peccato. Se si vuole dare all’auto un aspetto più sportivo, perché non migliorare pure la dinamica di guida? Il prezzo di questa nuova serie speciale in edizione limitata non è stato comunicato.