Questa è la Tesla Model Q? No, non è nemmeno una Tesla...

Questa è davvero la Tesla Model Q, cioè quel modello più accessibile che dovrebbe essere presentato nel corso dei prossimi mesi? Assolutamente no, eppure negli ultimi giorni in rete non si è fatto altro che parlare di alcune foto misteriose che secondo più di qualcuno mostravano i primi prototipi del nuovo modello dell’azienda di Elon Musk. La notizia aveva fatto poi il giro della rete tanto da essere ripresa pure in Italia.

Eppure, le foto spia erano molto poco chiare e ritraevano una vettura che sembrava non presentare particolari richiami con i modelli dell’azienda americana. Per molti però, le foto mostravano quel veicolo più accessibile che Tesla sarebbe in procinto di presentare e di cui tanto si sta speculando.

Insomma, tante persone sicure che si trattasse della nuova Tesla. Peccato che alla fine si sia rivelato tutto un errore…

NON ERA NEMMENO UNA TESLA

Sarà che Elon Musk non presenta un nuovo modello di auto (se escludiamo il Cybercab) da moltissimo tempo ma queste immagini sono state completamente travisate. Infatti, non ritraevano nemmeno una Tesla. Nella discussone si è infatti inserita Faraday Future (FF) di cui effettivamente non sa parla più da un bel po’ di tempo dopo che aveva attraversato diversi problemi finanziari, che ha confermato che quella delle immagini è un prototipo della nuova Faraday X il cui debutto pare non sia distante. Insomma, non era la famigerata Tesla Model Q ma una vettura completamente differente.

👀 That’s our testing vehicle, a Faraday X Prototype Mule. Thanks for all the attention, stay tuned to learn more on https://t.co/vPF6ewB0iK!@TheFaradayX $FFAI #FaradayFuture https://t.co/fm6tBDUyFC — Faraday Future (@FaradayFuture) May 8, 2025

Eppure, molti erano sicuri che si trattasse della nuova Tesla. La vera notizia, semmai, è che Faraday Future (FF) nonostante le difficoltà sta continuano a portare avanti i suoi progetti e presto lancerà un nuovo modello.