Mazda2 Hybrid si aggiorna, ma i consumi restano da record

Il mercato automobilistico nostrano è pronto ad accogliere l’aggiornamento di una vettura concepita per mettere insieme l’agilità, necessaria nelle metropoli, con l’efficienza. Per chi se lo stesse ancora chiedendo, stiamo parlando della Mazda2 Hybrid che oggi si rinnova per continuare a dire la propria in un segmento competitiv come quello delle utilitarie. La produzione del nuovo modello è stata avviata nel marzo 2026 e le prime unità stanno raggiungendo i mercati europei proprio in queste settimane.

Come cambia il linguaggio estetico

L’estetica della vettura continua a essere scandita dal design Kodo, che preferisce linee fluide e proporzioni compatte, ma per il 2026 il catalogo si arricchisce di tre nuove tinte per la carrozzeria: grigio antracite, grigio cielo e verde felce. Inoltre, un dettaglio funzionale riguarda le calotte degli specchietti esterni: negli allestimenti Prime-Line, Centre-Line ed Exclusive-Line sono ora in tinta con la carrozzeria, mentre le versioni Homura e Homura Plus mantengono la finitura nera come segno personale del loro carattere.

È tuttavia all’interno dell’abitacolo che si percepisce lo sforzo maggiore di rinnovamento. La Casa giapponese ha scelto di ampliare in modo significativo la dotazione di serie partendo dalla versione d’ingresso, la Prime-Line, che ora include accessori precedentemente riservati a segmenti superiori, come i sedili anteriori riscaldabili, il sedile del passeggero regolabile in altezza e lo specchietto retrovisore interno auto-oscurante.

La praticità quotidiana è poi supportata da alzacristalli posteriori elettrici e da un sistema audio a quattro altoparlanti potenziato. Salendo nella gamma, le versioni Homura e Homura Plus introducono finiture in nero lucido sulla console anteriore e sui rivestimenti delle portiere, elevando la qualità percepita dei materiali.

I consumi del motore full hybrid

Sotto il profilo tecnico, la Mazda2 Hybrid conferma la sua natura di full hybrid a ripartizione di potenza. Il sistema combina un motore a benzina da 1,5 litri con un propulsore elettrico, per una potenza complessiva di 116 CV. Questa configurazione è pensata per massimizzare la marcia in modalità elettrica nei contesti cittadini, mantenendo consumi contenuti che variano tra i 3,7 e i 4,2 l/100 km a seconda dell’allestimento scelto.

Sicurezza ed ergonomia

La sicurezza non è stata trascurata: per il 2026 debutta di serie su tutta la gamma il Driver Monitoring System (DM). Quest’ultimo utilizza una telecamera a infrarossi per rilevare segni di stanchezza o distrazione del conducente, intervenendo per prevenire situazioni di pericolo. Infine, l’ergonomia resta centrale, con un cruscotto dal design ribassato e montanti anteriori arretrati che assicurano una visibilità anteriore ottimale, mantenendo tutti i comandi principali disposti razionalmente attorno al volante. Insomma, sulla vettura di Hiroshima c’è tutto quello che serve per vincere l’ardua battaglia del mercato.