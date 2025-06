Motomondiale, via libera dell'UE: Liberty Media compra la MotoGP

Via libera da parte dell’Unione Europea all’acquisizione di Dorna Sports, che detiene la MotoGP, da parte di Liberty Media che come sappiamo è la proprietaria della Formula 1. L’operazione era stata annunciata lo scorso anno e non erano mancate polemiche visti i rischi di un’eccessiva concentrazione di potere ai danni delle emittenti tv e del mercato degli sponsor. Per questo, erano state necessarie ulteriori indagini. Adesso, però, è arrivata la decisione della Commissione Europea con il via libera senza condizioni all’operazione di acquisizione. Secondo la Commissione, non ci sono rischi sotto il profilo della concorrenza.

L’approvazione da parte della Commissione Europea rappresentava l’ultimo step per completare il processo di acquisizione che si concluderà il 3 luglio.

LA FORMULA 1 COMPRA LA MOTOGP

A seguito del via libera, Liberty Media acquisirà l’84% di Dorna, mentre il management di Dorna manterrà la restante quota del 16%. Dopo la conclusione della transazione, i membri del consiglio di amministrazione e del team dirigenziale di Liberty Media, tra cui Chase Carey, direttore di Liberty Media ed ex CEO di Formula 1, e Sean Bratches, ex amministratore delegato delle operazioni commerciali di Formula 1, si uniranno a Carmelo Ezpeleta ed Enrique Aldama, direttore operativo e finanziario di Dorna, nel consiglio di amministrazione di Dorna. Liberty Media ha ottenuto le necessarie autorizzazioni normative in tutte le altre giurisdizioni per concludere l’acquisizione.

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna dal 1998, continuerà a guidare la MotoGP insieme al suo team. Per la MotoGP, inizia ufficialmente una nuova era. Derek Chang, Presidente e CEO di Liberty Media, ha commentato:

L’approvazione arrivata in data odierna da parte della Commissione Europea rappresenta la condizione finale in relazione all’acquisizione della MotoGP da parte di Liberty. Siamo entusiasti di dare il via alla partnership di Liberty con Carmelo e con il suo eccellente team di management. La MotoGP rappresenta un asset sportivo di primo livello, molto attrattivo e con delle gare incredibili, una fanbase appassionata e un importante flusso di cassa. Crediamo che questo sport e il brand presentino dei significativi potenziali di crescita che puntiamo a rendere realtà grazie alla profonda connessione con la fan base e l’espansione verso un’audience totalmente globale.

Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports, ha aggiunto: