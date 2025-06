Xpeng G6, interni e bagagliaio del nuovo SUV elettrico

Xpeng è entrata da poco sul mercato italiano dove punta a ritagliarsi un suo spazio. Le vetture della casa automobilistica cinese saranno importate e vendute da Atflow, divisione del Gruppo Autotorino. Tra i primi modelli disponibili sul nostro mercato c’è Xpeng G6, un SUV Coupé elettrico visto come un’alternativa alla Tesla Model Y. Vettura di oltre 4,7 metri di lunghezza, proposta con diverse motorizzazioni con uno o due motori elettrici. Interni minimalisti come vuole la moda oggi ma tanta tecnologia grazie alle soluzioni digitali sviluppate direttamente da Xpeng. Entriamo più nei dettagli e vediamo più da vicino l’abitacolo.

XPENG G6: LA PLANCIA

L’adozione della piattaforma dedicata alla mobilità elettrica ha permesso di ricavare più spazio rispetto ad analoghe vetture termiche di pari lunghezza. Il passo generoso e il pianale piatto favoriscono l’abitabilità e lo spazio per i passeggeri, soprattutto per chi siede dietro.

La plancia presenta un design minimalista ma è presente molta tecnologia. Tutto ruota attorno a un ecosistema digitale sviluppato internamente da Xpeng, che integra il chip Qualcomm Snapdragon 8155, un software proprietario e un’interfaccia utente sviluppata per essere semplice e moderna. Il cuore del sistema è rappresentato dal display centrale touch da 14,96 pollici, disposto in orizzontale. Offre diverse modalità di visualizzazione Full-Screen o doppio display (con differenti proporzioni 70/30, 30/70, ecc.), barra personalizzabile e comandi rapidi, connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. A questo si affianca il display da 10,2 pollici davanti al guidatore.



Il sistema infotainment si basa su Xmart OS, la piattaforma proprietaria XPENG, aggiornata costantemente over-the-air (OTA). Non manca nemmeno un avanzato assistente vocale grazie al quale sarà possibile gestire alcune funzionalità dell’auto con dei semplici comandi vocali.



BAGAGLIAIO

Andando avanti, il tunnel centrale ospita due porta-bevande, un bracciolo con vano portaoggetti, due piastre dicon bocchette di raffreddamento e un sotto ripiano con prese USB A/C. Il volante, rivestito in pelle, è riscaldato e può essere regolato manualmente in altezza e profondità.I sedili anteriori sono riscaldabili, ventilati (seduta + schienale) e regolabili elettricamente (in 8 direzioni con supporto lombare regolabile in 4 direzioni tramite display centrale per il conducente e in 6 direzioni per il passeggero), sono inclinabili fino a quasi 180° e dispongono di Welcome Mode (posizionamento automatico del sedile per facilitare l’accesso), Meditation Mode (posizione relax del sedile e musiche di sottofondo) e memoria della posizione di seduta.Invece, i sedili posteriori offrono un ampio angolo di inclinazione (fino a 38,4° e regolabili in 12 posizioni) per un comfort elevato anche nei lunghi viaggi, sono riscaldabili e dispongono di un bracciolo centrale con portabicchieri e ganci ISOFIX per i seggiolini bambini.

VERSIONI E PREZZI

E lo spazio per i bagagli? Xpeng G6 offre unae puòcon i sedili posteriori abbattuti (frazionamento 60:40). Il vano di carico è modulabile e dispone di telo copri bagagli.

RWD Standard Range: motore posteriore da 190 kW (255 CV), batteria LFP da 66 kWh, architettura a 800V e autonomia fino a 435 km WLTP. Accelerazione 0-100 km/h in 6,6 secondi. Consumo energetico combinato 17,5 kWh/100 km.

RWD Long Range: motore posteriore da 210 kW (282 CV), batteria NMC da 87,5 kWh, architettura a 800V e autonomia fino a 570 km WLTP e sprint 0-100 km/h in 6,2 secondi. Consumo energetico combinato 17,5 kWh/100 km.

AWD Performance: batteria da 87,5 kWh, architettura a 800V e autonomia fino a 550 km WLTP, doppio motore per una potenza di sistema pari a 350 kW (470 CV) e coppia di 660 Nm. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 4 secondi.

Ricordiamo che Xpeng G6 è disponibile in Italia in 3 varianti differenti:

Quanto costa? Si parte da, rispettivamente, 43.670 euro, 51.970 euro e 56.970 euro. In occasione del lancio la G6 Standard Range sarà offerta con un prezzo promozionale di 39.700 euro.