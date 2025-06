XPENG G6 e G9 alla sfida del mercato italiano. Ordini al via e quanto costano

In questo mese di giugno XPENG entra ufficialmente sul mercato italiano e lo fa con due SUV elettrici: G6 e G9. La commercializzazione nel nostro Paese è affidata ad Atflow, divisione del Gruppo Autotorino, che si occuperà di importare e vendere le vetture. Con l’inizio delle vendite, finalmente scopriamo anche i prezzi con cui questi due modelli sono offerti sul nostro mercato. Entriamo più nei dettagli e ricordiamo le principali caratteristiche delle due vetture.

XPENG G6: CARATTERISTICHE TECNICHE

Si tratta di unbasato sulla piattaforma SEPA 2.0 e. La grande attenzione all’aerodinamica ha permesso di ottenere un. Il bagagliaio ha una capacità che parte dae può arrivare a 1.374 litri con i sedili posteriori abbattuti

I colori disponibili sono Arctic White (di serie) e Midnight Black, Graphite Gray e Silver Frost (disponibili a 990 euro). I cerchi sono in lega da 20 pollici a 10 razze con colorazione nero e argento lucido, dispongono di Sistema di Controllo Pressione Pneumatici (T.P.M.S.) e Tyre Repair Kit. Montano pneumatici Michelin 255/45 R20.



L’abitacolo presenta uno stile minimalista come va di moda oggi. Dietro al volante, rivestito in pelle, troviamo la strumentazione digitale da 10,2 pollici, mentre centralmente sulla plancia è collocato il display touch del sistema infotainment da 14,96 pollici alimentato dal processore Snapdragon 8155. Il sistema infotainment si basa su Xmart OS, la piattaforma proprietaria XPENG, aggiornata costantemente over-the-air (OTA). In Italia, la gamma del nuovo SUV elettrico XPENG G6 prevede 3 varianti:

RWD Standard Range : motore posteriore sincrono a magneti permanenti da 190 kW (255 CV), batteria LFP da 66 kWh, architettura a 800V e autonomia fino a 435 km WLTP. Accelerazione 0-100 km/h in 6,6 secondi. Consumo energetico combinato 17,5 kWh/100 km.

: motore posteriore sincrono a magneti permanenti da 190 kW (255 CV), batteria LFP da 66 kWh, architettura a 800V e autonomia fino a 435 km WLTP. Accelerazione 0-100 km/h in 6,6 secondi. Consumo energetico combinato 17,5 kWh/100 km. RWD Long Range : motore posteriore sincrono a magneti permanenti da 210 kW (282 CV), batteria NMC da 87,5 kWh, architettura a 800V e autonomia fino a 570 km WLTP e sprint 0-100 km/h in 6,2 secondi. Consumo energetico combinato 17,5 kWh/100 km.

: motore posteriore sincrono a magneti permanenti da 210 kW (282 CV), batteria NMC da 87,5 kWh, architettura a 800V e autonomia fino a 570 km WLTP e sprint 0-100 km/h in 6,2 secondi. Consumo energetico combinato 17,5 kWh/100 km. AWD Performance: batteria da 87,5 kWh, architettura a 800V e autonomia fino a 550 km WLTP, doppio motore (anteriore a induzione, posteriore sincrono a magneti permanenti) per una potenza complessiva di 350 kW (470 CV) e coppia di 660 Nm. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 4 secondi.

XPENG G6: PREZZI

XPENG G9: CARATTERISTICHE TECNICHE

Quanto costa la nuova XPENG G6 in Italia? I prezzi sono, rispettivamente,. In occasione del lancio la G6 Standard Range sarà offerta con un prezzo in promozione di 39.700 euro messa su strada e IPT escluse.

Il secondo modello del marchio cinese ad arrivare in Italia è sempre un SUV.e dispone di unche con i sedili ripiegati sale a 1.576 litri.

I cerchi in lega, a seconda dall’allestimento, sono da 19 pollici a 5 razze AERO (per pneumatici 255/55R19, di serie su entrambe le versioni RWD Standard e Long Range) o da 21 pollici a 16 razze con colorazione nero e argento lucido (pneumatici 255/45R21 Michelin, di serie su AWD Performance). Dispongono di sistema di controllo pressione pneumatici (T.P.M.S.) e Tyre Repair Kit.



Anche in questo modello l’abitacolo presenta uno stile minimalista e troviamo un’impostazioni simile a quella del modello G6 con un quadro strumenti digitale da 10,2 pollici e un sistema infotainment questa volta composto, però, da un doppio display da 14,96 (uno anche per il passeggero) alimentato dal chip Snapdragon 8155.

Sul mercato italiano, il SUV elettrico XPENG G9 si presenta in 3 varianti differenti.

XPENG G9 RWD Standard Range : (Consumo energetico combinato 19,4 kWh/100 km; Emissioni di CO2 combinate: 0 g/km). Versione a trazione posteriore con un’autonomia massima di 460 km.

: (Consumo energetico combinato 19,4 kWh/100 km; Emissioni di CO2 combinate: 0 g/km). Versione a trazione posteriore con un’autonomia massima di 460 km. XPENG G9 RWD Long Range: (Consumo energetico combinato 19,4 kWh/100 km; Emissioni di CO2 combinate: 0 g/km). Versione a trazione posteriore con ancora più autonomia (570 km).

(Consumo energetico combinato 19,4 kWh/100 km; Emissioni di CO2 combinate: 0 g/km). Versione a trazione posteriore con ancora più autonomia (570 km). XPENG G9 AWD Performance: (Consumo energetico combinato 21,3 kWh/100 km; Emissioni di CO2 combinate: 0 g/km). Versione sportiva a trazione integrale, equipaggiata con sospensioni pneumatiche adattive, massima potenza ed elevata stabilità ed efficienza di guida (autonomia: 520 km).

Versione RWD da 230 kW e AWD con doppio motore da 405 kW. Quella più performante è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. Batterie da 78 e 98 kWh.

XPENG G9: PREZZI

Quanto costa in Italia? Rispettivamente. Per il lancio italiano la G9 Standard Range sarà offerta con un prezzo in promozione di 55.790€ messa su strada e IPT escluse.