Renault Megane, con il restyling cambierà molto. Ecco come potrebbe essere

Renault Megane E-Tech si appresta a cambiare. La casa automobilistica sta infatti lavorando ad un importante aggiornamento che arriverà come restyling il prossimo anno. Proprio negli ultimi giorni sono arrivate una serie di foto spia che testimoniano il lavoro che sta portando avanti la casa automobilistica nello sviluppo del suo crossover elettrico. Immagini che sono servite come spunto per alcuni designer per provare ad immaginarsi le forme del nuovo modello, come nel render che proponiamo.

COME CAMBIERANNO GLI ESTERNI

Le principali novità di concentreranno davanti. Il frontale sarà infatti completamente ridisegnato per adottare il più recente linguaggio di design della casa automobilistica francese, con alcune delle nuove soluzioni stilistiche che debutteranno sulla nuova Renault Clio. Possiamo quindi aspettarci fari dalle forme più sottili, una nuova griglia e un paraurti rivisto con un design più pulito. Pare che il nuovo crossover possa adottare anche una nuova firma luminosa a diamante. Attesi anche alcuni ritocchi al posteriore, come una nuova grafica per i gruppi ottici e una serie di piccole modifiche al paraurti. Complessivamente, il restyling della Renault Megane E-Tech permetterà di rendere il look del crossover elettrico più moderno e sportiveggiante, per poter competere ancora a lungo all’interno di un mercato sempre più competitivo. Non si sono ancora visti i nuovi interni ma possiamo immaginarci alcuni affinamenti, con nuovi rivestimenti e un aggiornamento del sistema infotainment.



NUOVE BATTERIE IN ARRIVO?

Il restyling della Renault Megane E-Tech 2026 non dovrebbe essere solamente estetico. Ovviamente non mancheranno affinamenti al telaio e all’assetto per migliorare la dinamica di guida ma sembra che un’altra importante novità in arrivo sia l’introduzione di nuove batterie che andranno a migliorare l’autonomia del crossover elettrico. Dettagli precisi in merito ancora non ce ne sono ma abbiamo visto che la nuova Nissan Leaf che poggia sulla medesima piattaforma potrà contare su batterie con una capacità fino a 75 kWh.

Nei prossimi mesi sicuramente emergeranno nuove informazioni che permetteranno di capire meglio le novità che Renault intende introdurre sul suo crossover elettrico. Ricordiamo che di recente la Megane E-Tech aveva ricevuto un piccolo aggiornamento tecnico che aveva portato la funzione one pedal e il V2L.



[Render]