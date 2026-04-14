Nuova Renault Twingo E-Tech è già un'opera d'arte: la firma è di Vides

Tra l’eleganza dei palazzi storici e il brusio incessante della “Ville Lumière”, la Défilé di Renault sugli Champs-Élysées si è trasformato, per una settimana, in un atelier d’arte a cielo aperto. Sotto gli occhi curiosi dei passanti e degli appassionati, la nuova piccola elettrica della Losanga ha subito una metamorfosi radicale, compiendo un audace salto dal mondo tridimensionale dell’industria a quello bidimensionale dei bozzetti. L’artefice di questa trasformazione è l’artista e designer americano Joshua Vides, a cui Renault ha dato artisticamente “carta bianca” per rivisitare la celebre Twingo E-Tech Electric.

Vides, celebre per il suo stile grafico distintivo giocato esclusivamente sul bianco e nero, ha lavorato sull’auto gesto dopo gesto durante una performance dal vivo durata cinque giorni. Con il suo linguaggio visual dai contorni marcati, ispirato al mondo dei fumetti e dei cartoni animati, l’artista ha trasformato la vettura in una “opera immersiva”. L’effetto finale è quasi ipnotico: l’auto sembra aver smarrito la sua fisicità metallica per trasformarsi in un disegno uscito dal 2D e materializzato nel mondo reale, esplorando quel confine sottile che separa l’idea dall’oggetto concreto.

Nuova Twingo protagonista di una sfida

La vettura scelta come tela per questa performance è la Twingo E-Tech Electric, l’evoluzione 100% elettrica di un modello che da decenni fa parte dello straordinario patrimonio della marca francese. Affettuosamente definita “la ranocchia” per le sue linee simpatiche e amichevoli, la nuova Twingo incarna la strategia futuREady di Renault: un approccio che mira a un’elettrificazione senza compromessi sul piacere di guida. Questo modello non è solo un mezzo di trasporto, ma un mezzo progettato per essere utile, tecnologicamente avanzato e perfettamente integrato nella quotidianità urbana.

Un artista di casa per Renault

La collaborazione con Joshua Vides non è un caso isolato, ma fa parte di un progetto avviato da Renault nel 2021 per far dialogare i propri modelli iconici con il design contemporaneo. Il risultato di questo lavoro è ora esposto presso la Défilé di Renault fino al 9 giugno, nell’ambito dell’esposizione Pop Art Car. Una volta conclusa la mostra, la Twingo di Vides entrerà ufficialmente a far parte della collezione di art cars del Fondo Renault, confermando che l’auto può essere un potente supporto di espressione artistica contemporanea.