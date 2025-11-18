Nuova Renault Twingo, la citycar elettrica da meno di 20.000 euro: ecco allestimenti e prezzi

La nuova Renault Twingo elettrica rappresenta un’importante scommessa per la casa automobilistica francese. A circa una decina di giorni dal debutto ufficiale (l’abbiamo già vista da vicino), Renault ha comunicato i prezzi della citycar elettrica per il mercato italiano. Come aveva già anticipato il costruttore al momento della presentazione, si partirà da meno di 20.000 euro. Inoltre, chi ha scelto di aderire al programma Twingo R Pass, avrà la priorità.

PRIORITÀ A TWINGO R PASS

Partiamo proprio da chi ha voluto aderire al Twingo R Pass che a fronte del pagamento di 100 euro dava la possibilità di preordinare la city car elettrica. Queste persone saranno quindi le prime a poter ordinare ufficialmente la nuova Renault Twingo E-Tech Electric, godendo di condizioni commerciali dedicate. Saranno dunque anche le prime a poter mettere nel garage di casa il nuovo modello. Per loro, Renault riserverà la nuova Twingo E-Tech Electric nell’allestimento Techno dotata di “Pack Advanced Charge" ad un prezzo complessivo di 21.590 euro. Più nello specifico, il “Pack Advanced Charge" permette di integrare sulla vettura il caricatore da 11 kW bidirezionale e il supporto alla ricarica in corrente continua da 50 kW. Si potrà dunque avvalersi della funzione V2L (vehicle-to-load) per alimentare con la batteria di trazione un apparecchio elettrico da 220 V a 3.700 W con un adattatore power to object.

ALLESTIMENTI E PREZZI

In ogni caso, per la nuova Renault Twingo elettrica 2026, gli allestimenti saranno due: Evolution e Techno. I prezzi sono, rispettivamente, di 19.500 euro e 21.100 euro. Attenzione, però, il modello base sarà disponibile all’ordine solamente dalla primavera del 2026. Per quanto riguarda le dotazione di serie, per il momento Renault ha comunicato solamente quelle della versione Techno. Tra le altre cose, troviamo caricatore di bordo da 7 kW, cerchi in acciaio da 16 pollici, strumentazione digitale da 7 pollici, 2 prese USB-C anteriori, infotainment da 10,1 pollici, climatizzatore automatico e un completo pacchetto di sistemi ADAS.

MOTORE E AUTONOMIA

Ricordiamo che la nuova Renault Twingo E-Tech Electric adotta un motore elettrico da 60 kW (82 CV) e 175 Nm di coppia. Il tutto è alimentato da una batteria LFP con una capacità di 27,5 kWh (utilizzabili) che permette una percorrenza di 263 km secondo il ciclo WLTP.