Incentivi auto elettriche 2025, voucher validati e non validati: a che punto siamo?

Gli incentivi auto elettriche 2025 sono scattati il 22 ottobre e sono andati esauriti in brevissimo tempo, permettendo di andare a generare ben 55.774 voucher che danno diritto, nel caso delle persone fisiche, ad uno sconto di 9.000 o 11.000 euro a seconda dell’ISEE. Come da regolamento, non basta aver ottenuto il voucher perché poi deve essere validato dalla concessionaria entro 30 giorni dall’erogazione. In caso contrario, il voucher viene annullato e la cifra viene riversata nel fondo dell’Ecobonus per poter essere utilizzata per nuovi voucher. Il processo di validazione, lo abbiamo scritto in passato, ha avuto alcuni intoppi tecnici che ne hanno rallentato le procedure. A che punto siamo con la validazione dei voucher?

ECCO LA SITUAZIONE

Sul sito dell’Ecobonus, lo stesso da dove partire per ottenere il voucher, è disponibile una sezione che mostra i fondi residui e soprattutto l’andamento della validazione dei voucher. Nel mentre in cui scriviamo sono stati validati 41.886 voucher, par al 75,1% del totale. All’appello ne mancano ancora 13.888, cioè il 24,9%. Duque, a distanza di quasi un mese manca ancora un quarto dei voucher da validare. Leggendo nei vari gruppi sui social network dedicati alle auto elettriche pare che ci siano ancora parecchie persone in attesa della validazione, con l’iter presso le concessionarie che sta continuando, in alcuni casi, ad andare andare a rilento. Dunque, la percentuale dei voucher validati dovrebbe crescere ulteriormente nel corso dei prossimi giorni.

Tuttavia, visti i numeri, è possibile che alla fine torni ad essere disponibile un piccolo tesoretto che permetterà di dare un’altra possibilità a chi non è riuscito ad aggiudicarsi gli incentivi al primo tentativo. Vedremo cosa succederà nel corso dei prossimi giorni e se ci sarà un’accelerazione dei voucher validati oppure no.