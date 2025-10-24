Incentivi auto elettriche 2025, fondi esauriti: stop alle prenotazioni. 55.680 voucher erogati

Il fondo a disposizione dei nuovi incentivi auto elettriche 2025 è andato esaurito. Sul sito dedicato al nuovo Ecobonus possiamo infatti leggere che tutte le risorse risultano al momento prenotate. Ricordiamo che il Governo aveva messo a disposizione poco meno di 600 milioni di euro che secondo le sue stime dovrebbero consentire l’acquisto di almeno 39.000 nuovi veicoli elettrici. Insomma, i nuovi incentivi sono stati un successo e nonostante i requisiti più stretti rispetto a passati Ecobonus, le risorse sono già andate tutte esaurite. Quanti voucher sono stati erogati? Secondo il Ministero dell’Ambiente ben 55.680. Ma è davvero finita qui? Non proprio.

I VOUCHER DEVONO ESSERE VALIDATI DALLE CONCESSIONARIE

A poco più di 24 ore dall’avvio del “click day”, si è esaurito il plafond di circa 595 milioni di euro destinato ad incentivare l’acquisto di vetture elettriche. Tutte le risorse risultano dunque al momento prenotate. Eventuali fondi che torneranno nuovamente disponibili saranno nell’immediato riattivati sulla piattaforma.

Così scrive il Ministero. Perché in futuro potrebbero tornare disponibili nuovi fondi? Lo scrivevamo giusto nella giornata di ieri. Rispetto a passati Ecobonus, i nuovi incentivi auto 2025 prevedevano che fossero i cittadini ad occuparsi della registrazione sul sito dedicato a questo bonus per ottenere il voucher che dava diritto allo sconto. Voucher che poi deve essere validato entro 30 giorni dalle concessionarie. Insomma, deve essere abbinato ad un ordine valido.

Se il voucher non viene validato, dopo 30 giorni viene annullato ed il valore tornerà all’interno del fondo. Inoltre, c’è sempre pure la possibilità che chi ha chiesto il voucher lo possa poi annullare. Insomma cosa significa? Che tra un mese circa potrebbero tornare disponibili un po’ di fondi che permetteranno di generare ulteriori nuovi voucher. Sicuramente saranno pochi ma potrebbe comunque aprirsi una nuova piccola opportunità per chi non è riuscito ad aggiudicarsi in questa tornata il bonus.

Per il momento, comunque, i fondi sono andati totalmente esauriti e le prenotazioni sono state chiuse.