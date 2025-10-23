Gomme sgonfie? Ecco lo strumento ideale per mantenere la pressione sempre sotto controllo

Qual è la pressione che gli pneumatici dell’auto dovrebbero avere? Dipende dal modello e dal carico del veicolo, ma in genere si aggira tra 2,0 e 2,5 bar. Può sembrare un dettaglio trascurabile, ma una pressione non corretta influisce su consumi, sicurezza, durata del battistrada e stabilità in curva. Ecco perché non è importante soltanto controllarla regolarmente, ma anche ripristinarla quando necessario, soprattutto con il cambio di stagione o prima di un lungo viaggio. Per farlo oggi è possibile acquistare in offerta il compressore portatile OSRAM TYREinflate 2000.

Controlla e regola la pressione delle gomme ogni volta che vuoi

La pressione degli pneumatici è un parametro che influisce su molteplici aspetti della guida. Quando è troppo bassa, il veicolo consuma di più, la frenata si allunga e le gomme si usurano prima. Una pressione troppo alta, invece, può compromettere l’aderenza e il comfort. Per questo è importante controllare regolarmente il gonfiaggio degli pneumatici, anche tenendo conto che con il passare del tempo (o per dei guasti), questa può variare nel corso del tempo.

Senza dover ogni volta organizzarsi per andare dal gommista, con il compressore portatile OSRAM TYREinflate 2000 si ha uno strumento perfetto per controllare e regolare la pressione delle gomme. Compatto e ricaricabile, il compressore portatile OSRAM TYREinflate 2000 è adatto non solo agli pneumatici dell’auto, ma anche a quelli di biciclette, scooter e moto. L’utilizzo è molto semplice, anche grazie alla presenza del display digitale retroilluminato. Lo schermo, infatti, consente di monitorare con precisione i valori di pressione (in bar, kPa o PSI), mentre la funzione di arresto automatico interrompe il gonfiaggio una volta raggiunto il valore desiderato, evitando sovrappressioni accidentali.

Utile non solo come compressore

L’OSRAM TYREinflate 2000 è anche un comodo powerbank per ricaricare smartphone e altri accessori elettronici, ed è dotato di una luce LED integrata particolarmente comoda di notte o in condizioni di scarsa illuminazione. Il design compatto e la ricarica via USB lo rendono perfetto per essere tenuto nel bagagliaio o nello zaino, pronto all’uso ovunque ci si trovi, anche lontano da prese di corrente.

Con una pressione massima di 6,5 bar e un tempo di gonfiaggio di circa 2 minuti per pneumatici di medie dimensioni, l’OSRAM TYREinflate 2000 è la soluzione perfetta (anche come idea regalo) per chi cerca una soluzione efficiente, facile da usare da avere sempre a disposizione per intervenire in caso di pneumatici sgonfi.