MG, il 2025 è un anno di vendite record in Italia: già raggiunto il totale dell’intero 2024

MG sta continuando a crescere rapidamente sul mercato italiano grazie ad una gamma di vetture sempre più completa che punta molto sul rapporto contenuti / prezzo. Il 2025 continua ad essere un anno record e adesso la casa automobilistica fa sapere che in meno di 10 mesi ha già superato il traguardo delle 40.000 auto vendute nel nostro Paese. MG ha quindi già eguagliato l’ottimo risultato dell’intero 2024 a testimonianza ulteriore della sua crescita. Inoltre, questo traguardo rappresenta un raddoppio rispetto alle vendite registrate nello stesso periodo del 2023. Insomma, MG sta correndo e i risultati premiano il lavoro della casa automobilistica del Gruppo SAIC nel nostro Paese.

In Italia, MG sta portando avanti un percorso di crescita continuo e costante che, in poco più di quattro anni, ha portato il marchio a raggiungere una quota di mercato di oltre il 3%.

LA CRESCITA DI MG IN ITALIA

La gamma di MG è oggi molto focalizzata sui modelli elettrificati, una strada che si è rivelata corretta. Infatti, negli ultimi 18 mesi, dal lancio della tecnologia Hybrid+, tale scelta ha portato al 56% la percentuale di modelli MG elettrificati rispetto agli endotermici in gamma. Modelli come la MG ZS, MG HS e la MG3 si confermano dei best seller nei loro segmenti e hanno contribuito in maniera importante alla forte crescita del marchio nel nostro Paese.

Contestualmente, la casa automobilistica ha ampliato la sua rete di vendita e di assistenza. Inoltre, per garantire un migliore supporto ai clienti, nel 2024 MG ha aperto un magazzino di ricambi in Italia. La casa automobilistica forte di questi risultati sta guardando con fiducia al futuro. Sono in arrivo diverse interessanti novità di prodotto che dovrebbero consentire di accelerare ulteriormente la crescita. Andrea Bartolomeo, Country Manager di SAIC Motor Italy, sul nuovo traguardo raggiunto da MG in Italia ha dichiarato: