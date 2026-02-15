Offerta MG HS Hybrid+, rate da 249 euro con finanziamento: cosa c'è da sapere

MG HS Hybrid+ è un SUV di quasi 4,7 metri di lunghezza dotato di una motorizzazione Full Hybrid. Modello che ha fatto il suo debutto sul mercato italiano la scorsa estate, andando ad affiancare le versioni dotate di motori benzina e Plug-in. Fino alla fine di febbraio 2026, MG HS Hybrid+ è proposta con un’offerta che prevede un finanziamento e rate da 249 euro al mese. Entriamo nei dettagli ed andiamo tutte le condizioni.

MG HS HYBRID+: LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Il SUV misura 4.670 mm lunghezza x 1.890 mm larghezza x 1.664 mm altezza, con un passo di 2.765 mm. Il bagagliaio può contare su di una capacità di 507 litri. Il cuore pulsante della MG HS Hybrid+ è un powertrain composto un motore quattro cilindri 1,5 litri turbo benzina da 142 CV abbinato ad un’unità elettrica da 198 CV. C’è anche un moto-generatore. La potenza massima combinata arriva a 224 CV con 340 Nm di coppia. La batteria è da 1,8 kWh. Le prestazioni? MG dichiara un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi ed una velocità massima di 190 km/h. I prezzi? Si parte dai 31.990 euro dell’allestimento Comfort, quello della promozione.

OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI

Scegliendo il finanziamento, il prezzo del SUV ibrido scende a 25.990 euro. Con anticipo di 4.920 euro si potrà mettere la MG HS Hybrid+ nel garage di casa con rate da 249 euro.

35 rate mensili da 249 euro al mese

TAN 6,97% – TAEG 8,39%

Prezzo di listino: 31.990 euro

Prezzo in promozione: 25.990 euro

Anticipo: 4.920 euro

Valore futuro garantito pari alla maxi rata finale: 17.914,50 euro

Importo totale dovuto dal consumatore: 26.851,51 euro

Di seguito le complete condizioni economiche del finanziamento come riportato sul sito della casa automobilistica.