Nuova MG4 Urban sta arrivando nel Regno Unito: versioni, autonomia e prezzi

La nuova MG4 Urban diventerà il modello entry level della gamma MG4, nonostante sia profondamente differente, un’auto completamente diversa. Nel Regno Unito sono stati svelati i prezzi del nuovo modello e contestualmente sono state condivise maggiori informazioni tecniche. Ci aspettiamo che la nuova MG4 Urban arrivi successivamente anche negli altri Paesi del Vecchio Continente, tra cui quello italiano. Da questo punto di vista, comunque, si attendono novità da parte della casa automobilistica.

MG4 URBAN SPECIFICHE TECNICHE

Della nuova MG4 Urban abbiamo già scritto diverse volte dato che questo modello è già da tempo venduto in Cina, addirittura con la possibilità di disporre di una batteria allo stato semi-solido. Misura 4.395 mm di lunghezza, 1.842 mm di larghezza e 1.551 mm di altezza, con un passo di 2.750 mm. Lo stile del nuovo modello richiama un po’ quello della MG3 con alcuni dettagli che sembrano essere ripresi dalla Cyberster. All’interno, è presente un infotainment da 15,6 pollici con connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto, oltre ad un display da 7 pollici per la strumentazione digitale.

Nuova MG4 Urban, sul mercato del Regno Unito, sarà disponibile in tre allestimenti: Comfort Standard Range, Comfort Long Range e Premium Long Range. Le specifiche tecniche?

MOTORI

Per il momento sappiamo che la Comfort Standard Range è dotata di un pacco batteria da 43 kWh che garantisce un’autonomia di 325 km e può essere ricaricato fino ad una potenza di 150 kW. Il motore elettrico offre una potenza di 149 CV che consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 9,6 secondi e di raggiungere una velocità massima pari a 160 km/h. La Comfort Long Range è dotata di un pacco batteria più grande da 53,9 kWh, che garantisce un’autonomia di 415 km. Cresce la potenza del motore fino a 160 CV. Sulla Premium Long Range il powertrain non cambia ma troviamo una migliore dotazione di serie.

PREZZI

Nel Regno Unto, la nuova MG4 Urban parte da 23.495 sterline che al cambio sono circa 27.130 euro.

MG4 RESTYLING

La nuova MG4 Urban andrà ad affiancare la MG4 che riceverà a sua volta un restyling che secondo la casa automobilistica, introdurrà un “importante aggiornamento tecnologico e qualitativo“. I prezzi partono da 29.995 sterline e cioè circa 34.640 euro.