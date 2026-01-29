BMW M5 e XM Label si adeguano a Euro 7: il motore V8 perde 40 CV

BMW ha annunciato una serie di aggiornamenti alla sua gamma di vetture che arriveranno per la prossima primavera. Ne abbiamo scritto ma una delle novità merita maggiormente attenzione. Infatti, la casa automobilistica ha fatto sapere che sta lavorando per fare in modo che i suoi modelli ad alte prestazioni BMW M5 e BMW XM Label siano conformi alle normative sulle emissioni inquinanti Euro 7. Questi modelli, ricordiamo, dispongono di un powertrain ibrido Plug-in composto da un motore benzina V8 biturbo di 4,4 litri di cilindrata abbinato ad un propulsore elettrico. Quello che colpisce è che a seguito dell’aggiornamento per rispettare le nuove normative, il V8 deve rinunciare a circa 40 CV di potenza. Non poco, sebbene la potenza massima di sistema alla fine non cambi grazie al motore elettrico che è stato ulteriormente affinato per compensare i cavalli persi.

V8 MENO POTENTE PER EURO 7

Tali novità, evidenziamo, valgono per tutti i Paesi dell’UE e per i Paesi extra-UE che seguono le direttive dell’Unione Europea in materia di normative sulle emissioni. La casa automobilistica tedesca accenna ad alcuni interventi che ha attuato per fare in modo che il suo motore V8 rispettasse quanto previsto da Euro 7. Il motore adotta adesso il ciclo Miller che aumenta l’efficienza e riduce le emissioni. Inoltre, è stato introdotto un nuovo software di gestione del motore ed è stato migliorato il trattamento dei gas di scarico. Tutti questi interventi hanno portato, però, ad una riduzione della potenza del motore V8 che è passata da 430 kW/585 CV a 400 kW/544 CV.

Il sistema ibrido è stato ulteriormente affinato e grazie alla combinazione delle due unità, sulla BMW M5 la potenza di sistema rimane di 535 kW/727 CV. Per quanto riguarda, invece, la BMW XM Label, la potenza di sistema rimane invariata a 550 kW/748 CV. Insomma, grazie al motore elettrico, BMW è stata in grado di compensare la perdita di potenza del propulsore benzina. Nulla è stato detto, però, sulla coppia. Ci aspettiamo anche in questo caso una riduzione ma non sappiamo di quanto e se con il motore elettrico anche il valore complessivo è stato compensato.

Piuttosto, c’è curiosità nello scoprire se le prestazioni sono cambiante. Infatti, BMW non ha voluto approfondire questi dettagli nel suo comunicato. Per scoprilo dovremo aspettare che i nuovi modelli arrivino effettivamente sul mercato. Ricordiamo ad esempio che la BMW M5 è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e di toccare i 200 km/h, in 10,9 secondi.