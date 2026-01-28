BMW, più autonomia per iX1 e iX2 e motori Euro 7: gli aggiornamenti di primavera

La primavera 2026 segnerà un nuovo passo avanti per la gamma BMW. Il costruttore bavarese introduce aggiornamenti mirati che spaziano dalla tecnologia di trazione elettrica alle dotazioni di serie, fino a dettagli estetici che rafforzano l’identità del marchio. Interventi concreti, pensati per rendere i modelli attuali più efficienti, più confortevoli e anche più riconoscibili.

Uno dei temi centrali è l’elettrico. Le BMW iX1 e iX2 beneficeranno di una nuova elettronica di potenza basata su semiconduttori in carburo di silicio. In termini pratici significa maggiore efficienza, consumi più contenuti nel ciclo WLTP e, soprattutto, un’autonomia che cresce di oltre 40 chilometri. Un miglioramento tutt’altro che marginale, soprattutto per chi utilizza l’auto ogni giorno e guarda con attenzione alla percorrenza reale.

Più strada con una sola ricarica per iX1 e iX2

Sia la BMW iX1 eDrive20 sia la iX1 xDrive30 adottano questa soluzione tecnica, che sarà estesa anche alle versioni elettriche della iX2. Il risultato è una gamma compatta a zero emissioni più matura, capace di rispondere meglio alle esigenze di chi chiede efficienza senza compromessi. Non cambia l’impostazione generale dei modelli, ma la sensazione è quella di un affinamento profondo, quasi “invisibile”, che però si avverte nell’uso quotidiano.

BMW iX3: ricarica più veloce e nuove possibilità

Novità interessanti anche per la BMW iX3. Dal 2026 sarà disponibile l’opzione AC Charging Professional, che consente la ricarica in corrente alternata fino a 22 kW. In più arriva la funzione Vehicle-to-Load: l’auto diventa una vera e propria batteria mobile, capace di alimentare dispositivi esterni fino a 3,7 kW. Un dettaglio che apre scenari nuovi, dall’outdoor al lavoro in mobilità.

Sul fronte dello stile, BMW aggiunge tre nuovi colori di carrozzeria. Eucalyptus Green, Frozen Space Silver e Fire Red, pensati per dare un tocco più personale al SUV elettrico. All’interno debutta anche il volante BMW Individual in Digital White, abbinabile agli interni Contemporary bicolore, mentre da marzo arrivano dettagli come la soglia di carico in acciaio inox e, per gli allestimenti M Sport, una chiave con le classiche strisce M.

BMW M si prepara all’Euro 7 senza rinunciare alle prestazioni

Il futuro delle alte prestazioni passa inevitabilmente dalle normative sulle emissioni. BMW M lo sa bene e anticipa l’arrivo dello standard Euro 7 con un aggiornamento tecnico profondo su due modelli simbolo: BMW M5 e BMW XM Label.

Il lavoro si concentra soprattutto sul motore termico del sistema M Hybrid. Gestione del motore rivista, trattamento dei gas di scarico migliorato e introduzione del ciclo Miller consentono di aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni. Sulla BMW M5 la potenza del V8 viene leggermente ridotta, ma il sistema nel suo complesso mantiene invariati i valori di potenza complessiva. In altre parole, le prestazioni restano al vertice, ma con una base tecnica più pronta per il futuro.

Stesso approccio per la BMW XM Label, che conserva il titolo di BMW M di serie più potente di sempre. Anche qui l’obiettivo è chiaro: continuare a offrire prestazioni estreme, senza perdere di vista le nuove regole del gioco.

Più comfort e dettagli sportivi per il resto della gamma

Tra le novità più “concrete” per l’uso quotidiano spicca l’introduzione del climatizzatore automatico bizona di serie su BMW Serie 1 e BMW Serie 2 Gran Coupé. Un upgrade semplice, ma molto richiesto. Arrivano anche nuove combinazioni di colori, come il Tanzanite Blue con tetto nero, e una nuova tonalità Cape York Green per le versioni più sportive.

La BMW Serie 4, invece, punta sull’immagine: con il pacchetto M Sport sarà possibile scegliere le calotte degli specchietti in carbonio, un dettaglio che rafforza ulteriormente il look sportivo. Infine, da primavera 2026, diversi modelli BMW adotteranno di serie il kit di riparazione pneumatici Plus, pensato per garantire un intervento rapido e affidabile in caso di foratura.

Un nuovo emblema per tutti

A chiudere il quadro c’è un cambiamento simbolico ma significativo: da febbraio 2026 tutti i modelli BMW sfoggeranno il nuovo emblema sul cofano, in parallelo con l’introduzione del nuovo logo M. Un segnale di continuità, ma anche di evoluzione, che accompagna una gamma sempre più orientata al futuro.