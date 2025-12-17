BMW iX1, con il restyling sarà tutta nuova: ecco gli interni del SUV elettrico

Per la BMW iX1 si sta avvicinando il momento del restyling che introdurrà tante novità, a partire dal nuovo stile Neue Klasse che cambierà sensibilmente il design del SUV elettrico. Molte delle tecnologie viste all’interno della nuova BW iX3 le troveremo poi anche su questo modello, a partire dal nuovo sistema BMW Panoramic iDrive. La conferma arriva dalle ultime foto spia che permettono di dare un’occhiata anche all’abitacolo della nuova BMW iX1 che farà il suo debutto tra la fine del prossimo anno e l’inizio del 2027.

NUOVA BMW IX1: GLI INTERNI

Le immagini consentono quindi di vedere che l’abitacolo evolverà sensibilmente. Sebbene ancora parzialmente camuffato si nota chiaramente la presenza del BMW Panoramic iDrive. Cosa significa? Non ci sarà la strumentazione digitale e al suo posto troveremo il BMW Panoramic Vision. Le informazioni di guida saranno proiettate sulla parte inferiore del parabrezza, dove appaiono su una superficie nera stampata e sono visibili con un effetto 3D. Centralmente sulla plancia troveremo comunque un ampio display per l’infotainment da cui si gestiranno la maggior parte delle funzionalità dell’auto. Insomma, tanta tecnologia in più.

UN NUOVO VOLTO

Le foto spia mostrano una vettura ancora camuffata con pellicole a coprire la carrozzeria. Tuttavia si nota molto bene il nuovo stile Neue Klasse del frontale. Dunque, niente griglia a doppio rene di grandi dimensioni e al suo posto una soluzione più sobria che richiama i modelli del passato. Cosa vedremo lo abbiamo comunque già visto sulla nuova BMW iX3. Non sappiamo nulla di preciso sulla meccanica, se cioè cambieranno i powertrain oggi disponibili sull’attuale versione della BMW iX1.

Indiscrezioni parlando della possibilità che ci sia anche un cambio di piattaforma con l’introduzione dell’architettura Neue Klasse che permetterà ricariche ad altissima potenza. Il debutto piano piano si sta avvicinando e nel corso dei prossimi mesi ne sapremo di più. Ovviamente, ci sarà un restyling anche per la BMW X1 endotermica.