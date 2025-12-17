Xpeng, accordo con Electrip per semplificare le ricariche in Italia

Semplificare la ricarica, questo è l’obiettivo della nuova partnership tra Xpeng ed Electrip. Per la casa automobilistica cinese distribuita in Italia da ATFlow si tratta di un’opportunità di offrire un valore aggiunto a tutti i clienti che acquisteranno le nuove Xpeng G6 e G9. L’accordo, presentato durante il lancio italiano dei Model Year 2025 è stato adesso riconfermato anche con l’introduzione dei Model Year 2026 dei due SUV elettrici.

QUALI VANTAGGI PER I CLIENTI?

Cosa prevede la partnership tra Xpeng ed Electrip? Ogni cliente che sottoscriverà un ordine entro il 2026 riceverà gratuitamente una wallbox per la ricarica domestica e 3.020 kWh di energia tramite la piattaforma Electrip, che garantisce interoperabilità con i principali operatori presenti sul territorio italiano. Una volta esaurita l’energia gratuita, la partnership prevede uno sconto del 15% sulla rete Electrip fino al quinto anno a partire dall’acquisto.

Contestualmente, Electrip annuncia di aver fatto un ulteriore passo avanti del suo progetto di crescita in Italia. Infatti, ha inaugurato un nuovo hub di ricarica ultraveloce da 400 kW presso il Parking Portello Fiera di Milano, location strategica che collega il centro città con le principali arterie autostradali. Gian Leonardo Fea, Consigliere Delegato di ATFlow e Managing Director di XPENG Italia, ha dichiarato: