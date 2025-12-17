Xpeng G9, con il Model Year 2026 cambia così e c'è la ricarica record

Xpeng è entrato ufficialmente sul mercato italiano da pochi mesi attraverso ATFlow che si occupa di importare e commercializzare le vetture della casa automobilistica. Uno dei primi modelli ad essere stati resi disponibili è il SUV elettrico Xpeng G9 che adesso si aggiorna con l’introduzione del Model Year 2026. Cosa cambia? Ci sono diverse novità e le più interessanti riguardano il powertrain, ma andiamo con ordine.

XPENG G9 2026, LE NOVITÀ

Xpeng G9 misura 4.891 mm lunghezza x 1.937 mm larghezza x 1.680 mm altezza (1.670 mm con sospensioni ad aria su AWD Performance), con un passo di 2.998 mm. Il SUV elettrico può contare su di un frontale denominato X-BOT Face design che integra un’illuminazione dinamica a LED e proiettori ad ampio spettro che assicurano una portata luminosa fino a 200 metri, garantendo la massima visibilità in ogni condizione di guida. Di serie ci sono anche nuovi cerchi in lega da 21 pollici.

Con il Model Year 2026, il sistema di accesso si evolve con l’introduzione della nuova chiave fisica UWB (Ultra-Wideband). Inoltre, arriva anche la chiave NFC contactless, che consente di sbloccare il veicolo semplicemente avvicinandola al montante B e di avviarlo appoggiandola sul lettore interno. La capacità di carico: 660 litri nel bagagliaio che salgono fino a 1.576 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. C’è anche un frunk da 71 litri buono per contenere i cavi di ricarica.

Con il Model year 2026, Xpeng G9 introduce diverse novità anche per l’abitacolo. Oltre a nuove colorazioni, arrivano un nuovo volante in pelle riscaldato con regolazione elettrica in altezza e profondità e comandi integrati per audio, clima e guida. Inoltre, troviamo nuove leve al volante, nuovi comandi fisici dei sedili e un nuovo design del tunnel centrale. Di serie c’è sempre il tetto panoramico in vetro che permette di esaltare lo spazio a disposizione all’interno dell’abitacolo.

MOTORI E AUTONOMIA

Xpeng G9 2026 può contare su di una piattaforma che supporta un’architettura a 800 V che consente ricariche ad altissima potenza. Tra le novità del powertrain, c’è una nuova batteria al litio ferro fosfato (LFP) con capacità da 80,3 kWh per G9 RWD Standard Range e da 94,6 kWh per G9 RWD Long Range e G9 AWD Performance. Ricarica record o quasi. In corrente continua si può rifornire fino a 445 kW di picco con la batteria più piccola e fino a 525 kW con l’accumulatore di maggiore capacità.

Queste sono le 3 versioni in cui viene venduta la Xpeng G9 in Italia.

G9 RWD STANDARD RANGE: batteria LFP da 80,3 kWh che garantisce un’autonomia WLTP di 502 km. Motore elettrico da 351 CV. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,4 secondi con velocità massima di 200 km/h. La ricarica in corrente alternata (AC) richiede 9 ore con wallbox da 11 kW, mentre in corrente continua (DC) bastano 12 minuti per ricaricare dal 10% al 80% con potenza fino a 445 kW.

batteria LFP da 80,3 kWh che garantisce un’autonomia WLTP di 502 km. Motore elettrico da 351 CV. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,4 secondi con velocità massima di 200 km/h. La ricarica in corrente alternata (AC) richiede 9 ore con wallbox da 11 kW, mentre in corrente continua (DC) bastano 12 minuti per ricaricare dal 10% al 80% con potenza fino a 445 kW. G9 RWD LONG RANGE : batteria LFP da 94,6 kWh che permette di percorrere fino a 585 km con un ciclo WLTP. Motore elettrico da 351 CV. Le prestazioni rimangono invariate con accelerazione 0-100 km/h in 6,4 secondi e velocità massima di 200 km/h. La ricarica AC richiede 11,5 ore con wallbox da 11 kW, mentre in DC sono sufficienti 12 minuti con potenza fino a 525 kW.

: batteria LFP da 94,6 kWh che permette di percorrere fino a 585 km con un ciclo WLTP. Motore elettrico da 351 CV. Le prestazioni rimangono invariate con accelerazione 0-100 km/h in 6,4 secondi e velocità massima di 200 km/h. La ricarica AC richiede 11,5 ore con wallbox da 11 kW, mentre in DC sono sufficienti 12 minuti con potenza fino a 525 kW. G9 AWD PERFORMANCE: batteria LFP da 94,6 kWh e autonomia WLTP di 540 km. Doppio motore da 576 CV. Accelerazione 0-100 km/h in soli 3,9 secondi e velocità massima di 200 km/h. I tempi di ricarica sono identici alla Long Range: 11,5 ore in AC con wallbox da 11 kW e 12 minuti in DC con potenza fino a 525 kW.

PREZZI

Quanto costa la nuova Xpeng G9 2026 in Italia?