BYD Dolphin G, per l'Europa una nuova Plug-in in arrivo nel 2026

BYD continua a correre in Europa e l’obiettivo è quello di guadagnare nuove quote di mercato. Per farlo, la casa automobilistica cinese amplierà progressivamente la gamma di vetture a disposizione per i clienti del Vecchio Continente. A quanto pare, per il 2026 è in arrivo un nuovo modello dotato di una motorizzazione ibrida Plug-in. Si tratterebbe della nuova BYD Dolphin G il cui debutto sarebbe atteso tra alcuni mesi. Lo riporta Autocar che aggiunge qualche prima indicazione sulle possibile caratteristiche tecniche di questo modello descritto come una due volumi.

BYD DOLPHIN G, COME SARÀ?

Prima un dettaglio interessante. A quanto pare, la nuova BYD Dolphin G sarà il primo modello pensato espressamente per il mercato europeo e non un semplice adattamento di un modello venduto in Cina. A questo punto possiamo immaginare che questa nuova hatchback Plug-in sarà uno dei primi modelli ad essere prodotto all’interno della fabbrica BYD in Ungheria che sta per entrare in funzione. All’interno di questo impianto, già sappiamo che sarà costruita la BYD Dolphin Surf 100% elettrica. Tornando al nuovo modello, come detto precise specifiche tecniche ancora non ce ne sono. Tuttavia, si parla di una lunghezza di circa 4,3 metri e della possibilità che possa essere imparentata con l’attuale BYD Atto 2 DM-i.

Se fosse davvero così, sotto al cofano troveremo un motore 4 cilindri di 1,5 litri abbinato ad un’unità elettrica. Nel modello più performante della Atto 2 DM-i, questo powertrain eroga una potenza di sistema pari a 212 CV. Grazie ad una batteria LFP da 18 kWh, l’autonomia in elettrico arriva a circa 90 km. Se fossero questi i numeri anche della nuova BYD Dolphin G, la nuova hatchback Plug-in potrebbe risultare molto interessante.

A questo punto non possiamo fare altro che attendere novità per scoprire maggiori dettagli su questo nuovo modello. Nei prossimi mesi, con l’avvicinarsi del debutto, sicuramente ne sapremo molto di più.