BYD Atto 2 DM-i, svelata la nuova Super Hybrid con 1.000 km di autonomia: versioni e prezzi

BYD Atto 2 diventa anche ibrida Plug-in. Debutta infatti la nuova BYD Atto 2 DM-i, la nuova Super Hybrid, che può già essere ordinata nel nostro Paese. Con questo nuovo modello, la casa automobilistica cinese punta a rafforzare la sua offensiva in Europa dove le Plug-in piacciono sempre di più. Non possiamo non ricordare come proprio la BYD Seal U DM-i sia una vera best seller nel segmento europeo delle PHEV. La nuova Atto 2 DM-i ha tutte le carte in regola per fare bene in virtù anche di un prezzo interessante. Entriamo nei dettagli e scopriamo il nuovo modello.

ESTERNI ED INTERNI

Nuova BYD Atto 2 DM-i misura 4.330 mm lunghezza x 1.830 mm larghezza x 1.675 mm altezza, con un passo di 2.620 mm. L’aspetto è del tutto simile al modello elettrico che aveva fatto il debutto all’inizio del 2025. Ci sono delle piccolissime differenze per il frontale, con alcuni ritocchi alla mascherina e al paraurti. Inoltre, questo modello si riconosce per un secondo sportellino oltre quello per la ricarica che serve per effettuare il rifornimento di benzina. Il bagagliaio offre una capacità di 425 litri che possono salire a 1.335 litri abbattendo gli schienali del sedili posteriori.

Anche l’abitacolo non presenta particolari differenze con quello della BYD Atto 2 elettrica. Duque, dietro al volante troviamo la strumentazione digitale da 8,8 pollici, mentre al centro della plancia è collocato il display per l’infotainment da 12,8 pollici che può essere ruotato in verticale come su tutti gli altri modelli della casa automobilistica cinese. Lo stile è comunque minimalista come vuole la moda oggi, con i comandi fisici ridotti al minimo. Tutto o quasi si gestisce dallo schermo centrale, anche la climatizzazione. Prevista anche la funzione di accesso senza chiave NFC, grazie alla quale si potrà entrare e avviare l’auto semplicemente avvicinando la carta o lo smartphone.

MOTORE

Il cuore pulsante della nuova BYD Atto 2 DM-i è un powertrain Super Hybrid, così lo definisce la casa automobilistica, composto da un motore benzina 4 cilindri di 1,5 litri abbinato ad un’unità elettrica. Due versioni con due livelli di potenza e di autonomia in elettrico. Al vertice della gamma troviamo il modello Boost che offre una potenza di 212 CV e un’autonomia in elettrico di 90 km grazie alla batteria LFP (Blade Battery) da 18 kWh. Da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi, mentre la batteria può ricaricare in corrente alternata fino a 6,6 kW di potenza. C’è poi la versione Active. In questo caso, la BYD Atto 2 DM-i offre una potenza di sistema pari a 166 CV. La batteria da 7,8 kWh consente una percorrenza in elettrico fino a 40 km e si può ricaricare in corrente alternata fino ad una potenza di picco di 3,3 kW. Da 0 a 100 km/ in 9,1 secondi.

Grazie alla batteria d 18 kWh, la nuova BYD Atto 2 DM-i Boost è in grado di offrire una percorrenza combinata (benzina + elettrico) di 1.000 km.

PREZZI

Due le versioni, come detto, che propongono anche una dotazione differente, già comunque particolarmente completa dal modello base. I prezzi? Per il momento la casa automobilistica ha fornito il listino solo della versione Boost, la più completa e con il powertrain più potente. Costa 29.800 euro, ma con la promo in corso si scende a 26.500 euro. Consegne previste all’inizio del 2026.