Offerta Toyota Aygo X Hybrid, rate da 119 euro con finanziamento: c'è anche l'Extra Bonus

La nuova Toyota Aygo X Hybrid ha fatto da poco il suo debutto sul mercato italiano. La citycar è stata infatti protagonista di un restyling che non solamente si è limitato ad introdurre alcune novità di design. Infatti, la novità più importante è sicuramente l’arrivo della motorizzazione Full Hybrid da 116 CV della Yaris che va a sostituire il vecchio 3 cilindri di un litro di cilindrata da 72 CV. Non solo più potenza e prestazioni migliori, ma pure maggiore efficienza. Fino alla fine del mese di novembre, questo modello è proposto con un’offerta legata al finanziamento a patto, però, di avere una vecchia auto da rottamare o un veicolo da dare in permuta (deve essere posseduto da almeno 5 mesi). E c’è pure un Extra Bonus.

NUOVA TOYOTA AYGO X HYBRID

Le novità stilistiche sono concentrate prevalentemente davanti con un fontale che è stato ridisegnato dove troviamo nuovi fari, oltre a mascherina e paraurti rivisti. Il tutto ha permesso di dare alla citycar un look più moderno e sportiveggiante, con forme che rimangono quelle da piccolo crossover. Chi cerca maggiore sportività può orientarsi sull’allestimento GR Sport che offre un body kit dedicato. Lunga appena 3,77 metri, può contare adesso sul motore 1.5 Full Hybrid da 116 CV (44 CV in più rispetto all’attuale versione benzina) della Yaris. Per passare da 0 a 100 km/h servono adesso 9,2 secondi, mentre la velocità massima arriva a 172 km/h.

Si potrà scegliere la nuova Toyota Aygo X Hybrid negli allestimenti base (chiamato semplicemente Aygo X), Icon, Premium e GR Sport. Il prezzo? Si parte da 20.850 euro chiavi in mano.

L’OFFERTA: SCONTO, ANTICIPO, RATE ED INTERESSI

Protagonista dell’offerta è proprio la versione base che grazie al Bonus Toyota di 2.900 euro si potrà avere a 17.950 euro. Attenzione, però, come detto prima, lo sconto si applica solo in caso di finanziamento con permuta o rottamazione. Le condizioni economiche prevedono poi un anticipo di 6.210 euro, 47 rate da 119 euro e una rata finale di 9.591 euro.

Finanziamento TOYOTA EASY NEXT da 119 euro al mese

TAN (fisso) 6,99 % TAEG 8,90 %

47 rate con anticipo 6.210 euro

con Rata finale 9.591 euro

Di seguito tutte le precise condizioni come riportate sul sito Toyota.

Prezzo di vendita 17.950 euro. Anticipo 6.210 euro. 47 rate da 119 euro. Valore Futuro Garantito dai Concessionari aderenti all’iniziativa pari alla rata finale di 9.591 euro (da pagare solo se si intende tenere la vettura alla scadenza del contratto), valido per una percorrenza chilometrica annuale di 10.000 km. Durata del finanziamento 48 mesi. Assicurazione furto e incendio, Estensione di garanzia pacchetto di manutenzione, RESTART e Kasko disponibili su richiesta. Spese d’istruttoria 395 euro. Spese di incasso e gestione pratica 3,90 euro per ogni rata. Imposta di bollo 16 euro. Importo totale finanziato 12.135 euro. Totale da rimborsare 15.380 euro. TAN (fisso) 6.99%. TAEG 8,90%. Tutti gli importi riportati sono IVA inclusa.

EXTRA BONUS TOYOTA

La casa automobilistica offre per la nuova Toyota Aygo X anche un extra bonus del valore di 400 euro. Come si fa ad averlo? Ottenendo un preventivo online e poi recendosi in concessionaria per finalizzare il contratto di acquisto con un finanziamento o un leasing Toyota Financial Services.