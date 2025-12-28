Nuova Toyota Aygo X vs Hyundai i10, sfida tra piccole per la città: confronto e prezzi

Toyota Aygo X si è rinnovata da poco con un restyling che le ha permesso di fare un importante salto avanti. Oltre ad un nuovo look che l’ha resa più moderna, questa citycar ha guadagnato un importante upgrade sul fronte dei motori. Infatti, adesso sotto al cofano troviamo il powertrain Full Hybrid della Toyota Yaris. Dunque, un’unità non solo più potente ma molto più efficiente di quella precedente. Tutte queste novità hanno permesso di rilanciare la sfida della Toyota Aygo X nel segmento delle piccole auto dove tra i più diretti rivali sul nostro mercato c’è la Hyundai i10. Vediamo quindi di mettere a confronto la rinnovata Aygo X con la i10 per scoprire caratteristiche e differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Nuova Toyota Aygo X misura 3.776 mm lunghezza x 1.740 mm larghezza x 1.525 mm altezza, con un passo di 2.430 mm. Con il restyling, sono arrivate soprattutto novità davanti ma la citycar continua sempre a presentare forme da piccolo crossover. Nuovi sono pure i fari e in base all’allestimento scelto ci possono essere luci Full LED sia frontali che posteriori. Di serie cerchi in lega da 17 o 18 pollici. Il bagagliaio? 231 litri. Per chi cerca maggiore grinta, c’è l’allestimento GR Sport che offre un body kit specifico. Non solo personalizzazione estetica perché questo modello ha ricevuto una specifica messa a punto dell’assetto.

Passiamo alla Hyundai i10 che misura 3.670 mm in lunghezza, 1.680 mm in larghezza e 1.480 mm in altezza, con un passo di 2.425 mm. Per i bagagli? A disposizione ci sono 252 litri. Design più classico per la piccola citycar coreana che si caratterizza per un frontale dove troviamo fari allungati e una griglia con motivo a rete. Se si vuole un look più grintoso, c’è la versione i10 N Line che può contare su di un body kit specifico.

INTERNI E TECNOLOGIA

Con il restyling arriva anche un aggiornamento per l’abitacolo della Toyota Aygo X. Salendo a bordo, sia la console centrale che il cruscotto presentano ora nuove finiture. Parlando della tecnologia, dietro al volante c’è un display digitale da 7 pollici, mentre al centro della plancia è collocato il display del sistema infotainment che è stato reso più reattivo e che raggiunge i 10,5 pollici negli allestimenti top di gamma, mentre è da 9 pollici sugli altri. Il volante è rifinito con pelle sintetica e a bordo troviamo su tutte le versioni due porte USB-C.

Salendo a bordo della Hyundai i10 troviamo una plancia razionale ma comunque moderna dove ovviamente non può mancare la tecnologia. C’è infatti un quadro strumenti da 4,2 pollici e un sistema infotainment con display touch da 8 pollici. Al di sotto dello schermo centrale sono state collocate le bocchette per la climatizzatore e ancora più sotto i comandi per il clima. A seconda dell’allestimento scelto, la citycar offre una dotazione che include anche porte USB-C.

MOTORI

La più grande novità della nuova Toyota Aygo X è sicuramente il suo motore. Sotto al cofano troviamo il powertrain ereditato dalla Toyota Yaris (3 cilindri di 1,5 litri abbinato ad un sistema ibrido) in grado di erogare 116 CV. Unità che prende il posto del vecchio motore 3 cilindri di un litro di cilindrata da 72 CV. Da 0 a 100 km/h servono adesso 9,2 secondi, mentre la velocità massima arriva a 172 km/h.

Passiamo alla Hyundai i10 che propone diverse opzioni di motorizzazioni. Alla base della gamma c’è un 3 cilindri di 1 litro di cilindrata in grado di erogare 63 CV in abbinamento ad un cambio manuale o automatico a 5 rapporti. Questa motorizzazione è proposta anche con alimentazione GPL (61 CV). Velocità massima di 143 km/h e da 0 a 100 km/h 15,6 secondi (18,4 secondi con l’automatico). Al vertice c’è la N Line con motore 1.0 turbo 90 CV e cambio manuale a 5 rapporti che permette di arrivare a raggiungere una velocità massima di 175 km/h. Da 0 a 100 km/h in 11,4 secondi.

PREZZI

Quanto costa la nuova Toyota Aygo X in Italia? Si parte da 20.850 euro. E la Hyundai i10? Il listino attacca da 18.500 euro.