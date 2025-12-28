Subaru pensa alla Forester del futuro: concept tra AI e immaginazione dei fan

Subaru Forester è solo al secondo anno della sua generazione attualmente in produzione ma questo non ha impedito al marchio di pensare al futuro e, con il processo di design ufficiale rigorosamente secretato, Subaru si è affidata ai fan e all’intelligenza artificiale per immaginare il futuro del SUV.

L’iniziativa si è svolta nell’ambito del Subaru School Festival 2025, tenutosi in Giappone il 23 novembre. I partecipanti sono stati invitati a disegnare i propri concept della Forester utilizzando diversi strumenti di intelligenza artificiale. Sono state numerose le proposte e Subaru ha fatto una selezione alle dieci più popolari e le ha sottoposte alla votazione della community.

Tutti i concept sono stati probabilmente creati con strumenti piuttosto semplici e questo indica come un probabile limite sia stata l’immaginazione dei partecipanti piuttosto che la loro scarsa capacità di disegno. Questo spiega poi i nomi molto strani di alcuni progetti e di come ci siano tante incongruenze rispetto al linguaggio stilistico del brand.

La maggior parte delle proposte è stata ragionevolmente realizzata a seguito di poche indicazioni: non erano necessarie particolari skills di disegno tecnico ma solo una gran voglia di digitare qualcosa di descrittivo in una casella di testo e vedere che cosa sarebbe venuto fuori.

Il risultato è una serie di concept molto eterogenei, che vanno da proposte nostalgiche a idee decisamente fuori dagli schemi. Alcuni richiamano le vecchie generazioni della Forester, altri sembrano concept dimenticati di anni fa, mentre alcuni sono così irrealistici da sembrare quasi delle provocazioni. Tra tutti, “Strength is Power" (n.10) è uno dei pochi a dare l’idea di un’auto realmente producibile, con uno stile più equilibrato.

All’estremità più pazza delle proposte si trova “Jungle Caveman" (n.8), con zanne di legno, un’ascia sul tetto e superfici scolpite come granito. Più giocosi sono “Chocolate Banana" (n.5), simile ad una torta di compleanno SUV, e “Cucumber House" (n.7), con griglia vegetale e foglia sul cofano.

Gli amanti della sportività trovano spunti in “Black Thunder" (n.3) e “Subalist" (n.6), mentre “Sky Tree" (n.4) ricorda i design angolari di Cadillac e “Time Machine" (n.1) colpisce per fari ipnotici. Infine, “Drill" (n.2) sembra pronto a fendere il traffico, e “Safe Money" (n.9) ricorda un mix tra Subaru Ascent e cassaforte blindata.

La votazione è aperta esclusivamente a coloro che fanno parte della community online Subaru. Quindi se disponete di un Subaru ID e un’idea vi piace più di altre, potete accedere tramite il Suba Studies Office e votare il concept che meglio si addice ai vostri gusti.