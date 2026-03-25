Subaru: al Salone di New York debutterà un inedito modello ibrido

Nella sfida tra i principali costruttori al mondo di auto a ruote alte non poteva mancare il brand Subaru, noto per le sue attitudini nell’off-road. Da oltre 60 anni le vetture del marchio della costellazione delle Pleiadi produce motori boxer a cilindri contrapposti e dal 1972 ha lanciato la trazione integrale permanente su tutte le sue vetture, battezzata Symmetrical AWD.

Subaru si distingue dai competitor per uno stile pulito e una produzione quasi interamente in Giappone. Al prossimo Salone di New York, previsto il 1° aprile, Subaru ha scelto di calare l’asso con l’unveiling di un nuovo SUV adatto a famiglie numerose con il pallino delle gite fuori porta. Il nuovo modello sarà dotato della tecnologia Wilderness Hybrid, al debutto assoluto nella gamma del marchio giapponese.

Grandi ambizioni

Il nuovo SUV della Casa giapponese punterà sulla consueta trazione integrale, ma anche su spazi in abbondanza e una potenza inedita. Per ora è emersa una sola immagine teaser che tende a rafforzare lo spirito audace e misterioso del modello. La vettura unirà piacere di guida e versatilità d’uso, aprendo nuovi orizzonti alla Casa produttrice.

Il SUV Wilderness, atteso come uno dei modelli più rivoluzionari degli ultimi anni, sarà ibrido e presenterà una trazione integrale di serie, gestita da due motori per offrire controllo e stabilità su ogni tipo di superficie. Chi si avvicina all’acquisto di una Subaru cerca affidabilità e sicurezza massima. Con questo modello una famiglia di 7 persone potrebbe tornare più felice da un viaggetto fuori porta, grazie a una potenza dichiarata di 420 CV.

Il modello più potente della gamma

In un colpo solo Subaru sistema il listino con un progetto che offrirà prestazioni esaltanti, ma anche una grande praticità. La configurazione a 7 posti è concepita per coloro che desiderano un abitacolo enorme. Una novità assoluta per il marchio con la sede principale a Ebisu. Dal teaser spicca il muso del SUV lungo una strada costiera, con un frontale rialzato con due gruppi ottici con più elementi e il logo illuminato, proprio come la Subaru Solterra. La proposta attuale è caratterizzata da modelli all-terrain, dall’entry level Crosstrek, passando per i SUV Forester e Solterra, sino al top di gamma Outback.

Il design, nascosto nell’ombra, sembra quello di un SUV a due volumi, con proporzioni imponenti e barre sul tetto che richiamano il DNA fuoristradistico della Casa nipponica. Per i dettagli completi dovremmo aspettare ancora pochissimi giorni. Il patrimonio genetico non verrà smentito per seguire un trend, ma per ogni valutazione sulla silhouette vi suggeriamo di rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze. Vi terremo aggiornati sul debutto ufficiale nell’evento americano e su tutte le caratteristiche tecniche del nuovo modello.