Subaru STI al Salone dell’Auto di Tokyo, tra edizioni speciali e motorsport

Saranno ben sei i veicoli che Subaru porterà al Salone dell’Auto di Tokyo (in partenza il prossimo 9 gennaio 2026). Ma la vera notizia non è tanto nel numero di modelli, ma nella loro tipologia e quello che rappresentano per il marchio giapponese. Subaru, infatti, presenterà tre modelli di serie in edizione speciale e altrettanti prototipi sviluppati per la pista e il mondo del rally, con l’obiettivo di ribadire l’identità STI in una fase di transizione importante per l’intero settore automotive.

WRX, Levorg e Impreza

Tra le proposte più interessanti ci sono le nuove versioni della Subaru WRX e della Subaru Levorg, entrambe proposte nella configurazione STI Sport R Black Limited II STI Performance edition. Il tratto distintivo è la nuova tinta Sunrise Yellow, molto appariscente, abbinata a cerchi in lega da 18” neri opachi e a una serie di dettagli che coinvolgono calandra, specchietti e antenna sul tetto. Anche l’abitacolo segue la stessa impostazione, con sedili Recaro caratterizzati da rivestimenti gialli traforati, cuciture a contrasto e inserti dall’aspetto scamosciato nella zona della strumentazione.

Dal punto di vista tecnico Subaru non ha previsto modifiche al motore o all’assetto, limitandosi a confermare la presenza di componenti e accessori STI Performance originali. Una scelta che colloca queste versioni più sul piano dell’immagine e della personalizzazione che su quello delle prestazioni pure.

Al Salone dell’Auto di Tokyo è previsto anche il debutto di una nuova Subaru Impreza in versione ST H STI Performance Edition con Plus Package. Anche in questo caso l’intervento interessa prevalentemente il telaio, l’assetto e i dettagli estetici, mentre la vera particolarità è legata all’iniziativa promozionale. Subaru ha annunciato che l’auto esposta verrà assegnata tramite sorteggio a uno dei visitatori dello stand che completeranno un questionario durante l’evento, trasformando il modello in uno strumento diretto di coinvolgimento del pubblico.

I veicoli da competizione

Grande attesa è riservata ai modelli da competizione. Il debutto più significativo riguarda un nuovo prototipo destinato alla Super Taikyu Series 2026, sviluppato come banco di prova per soluzioni tecnologiche di nuova generazione. Subaru ha confermato l’utilizzo di carburante carbon neutral, sottolineando come il motorsport continui a essere un laboratorio strategico anche in chiave di sostenibilità, pur senza svelare al momento dati tecnici o configurazioni meccaniche.

A questo si affianca una versione aggiornata della Subaru BRZ GT300, pronta a tornare nel campionato Super GT con l’obiettivo di riportare il marchio ai vertici dopo l’ultimo titolo conquistato nel 2021. Completa il quadro una WRX VBH evoluta per il Campionato Rally Giapponese, schierata nella classe JN 1.

Il passaggio più interessante arriva però dal teaser (il primo di altri cinque che seguiranno nei prossimi giorni) pubblicato sul profilo X e sul sito ufficiale giapponese di Subaru. Un breve filmato di una decina di secondi lascia intravedere quella che sembra essere una WRX STI S4 accompagnata dal suono inequivocabile di un cambio manuale. Un dettaglio che non passa inosservato e che suggerisce l’arrivo di una versione pensata esplicitamente per il mercato giapponese. Subaru ha scelto di non anticipare ulteriori informazioni, alimentando volutamente l’attesa nei giorni che precederanno l’apertura dell’evento.