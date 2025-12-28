Novità Opel 2026, i nuovi modelli in arrivo

Nel 2025, Opel ha introdotto alcune novità tra cui la Mokka GSE, versione ad alte prestazioni del B-SUV elettrico che può contare su 281 CV. Abbiamo conosciuto da vicino anche la nuova Opel Frontera ed il concept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Per il 2026 sono in arrivo alcune interessanti novità e, anzi, si partirà già da gennaio con una presentazione molto importante. Dunque, cosa possiamo aspettarci da Opel per il nuovo anno? Ecco cosa sta arrivando, in base a quanto sappiamo oggi.

OPEL ASTRA RESTYLING

Il 9 gennaio al Salone di Bruxelles, Opel presenterà la nuova Astra restyling di cui sono già stati condivisi alcuni piccoli dettagli. Cambierà soprattutto il frontale che è stato ridisegnato e che presenterà la più recente interpretazione dell’Opel Vizor dove troviamo al centro il logo della casa automobilistica illuminato. Non mancheranno ritocchi ai paraurti, nuove colorazioni e ulteriori design per i cerchi in lega. Novità arriveranno anche per l’abitacolo. Anche sulla versione entry level saranno disponibili di serie i sedili Intelli-Seat appositamente sviluppati da Opel.

Possiamo immaginarci anche l’arrivo di un aggiornamento del sistema infotainment. La gamma dei motori dovrebbe rimanere invariata. Tuttavia, Opel ha fatto sapere che ci sarà una novità per quanto riguarda il modello elettrico, Opel Astra Electric. In particolare, arriverà una nuova batteria da 58 kWh in grado di consentire un’autonomia fino a 454 km. Inoltre, sarà introdotto il supporto alla tecnologia V2L (Vehicle to Load). Ovviamente, le novità del restyling si estenderanno anche alla versione station wagon di Opel Astra.

NUOVA OPEL CORSA

La nuova generazione dovrebbe arrivare tra il 2026 e il 2027 ma certamente il prossimo anno ne sapremo molto di più. Stando alle informazioni trapelate fino a questo momento, la nuova Opel Cosa poggerà sulla piattaforma STLA Small del Gruppo Stellantis. Dovrebbe essere il secondo modello del Gruppo dopo la nuova Peugeot 208 ad usufruirne. Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo modello dovrebbe crescere leggermente di dimensioni rispetto a quello attuale, con un look che dovrebbe presentare richiami alla concept car Opel Experimental, soprattutto al livello del frontale con una nuova firma luminosa a tutta larghezza e con fari delle forme sottili. Dovrebbe debuttare pure una nuova interpretazione dell’Opel Vizor.

Sicuramente sarà elettrica ma è probabile che la nuova generazione di Opel Corsa possa essere proposta anche con motorizzazioni ibride. Nei prossimi mesi ne dovremo iniziare a sapere molto di più.