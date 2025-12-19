Opel Astra, tutto pronto per il debutto del restyling. Appuntamento al Salone di Bruxelles

Opel conferma la partecipazione al Salone Auto di Bruxelles dove svelerà il restyling di Astra. Dunque, confermato che tra poche settimana scopriremo tutti i dettagli dell’aggiornamento di Opel Astra, ovviamente anche della versione Sports Tourer, cioè la station wagon. Ricordiamo che il Salone prenderà il via il 9 gennaio 2026.

NUOVA OPEL ASTRA RESTYLING

Cosa sappiamo del restyling in arrivo? Opel ha già condiviso alcuni primi dettagli, mostrando anche delle prime foto del nuovo modello. Nuova Opel Astra incorpora elementi del concept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. In particolare, cambierà soprattutto il frontale che è stato ridisegnato e che presenterà la più recente interpretazione dell’Opel Vizor dove troviamo al centro il logo della casa automobilistica illuminato. Logo illuminato che funge come una sorta di punto di origine per la nuova firma luminosa dei fari Intelli-Lux HD Matrix Led. Non mancheranno ritocchi ai paraurti, nuove colorazioni e ulteriori design per i cerchi in lega.

Novità arriveranno anche per l’abitacolo. Anche sulla versione entry level saranno disponibili di serie i sedili Intelli-Seat appositamente sviluppati da Opel. Per chi vuole ancora di più, tra gli optional Opel propone i sedili AGR. Per la nuova Astra, Opel adotterà rivestimenti realizzati al 100% con materiali riciclati.

MOTORI

Trattandosi di un restyling non dovrebbero arrivare grandi novità sul fronte delle motorizzazioni. La gamma rimarrà probabilmente invariata. Tuttavia, Opel ha fatto sapere che ci sarà una novità per quanto riguarda il modello elettrico, Opel Astra Electric. In particolare, arriverà una nuova batteria da 58 kWh in grado di consentire un’autonomia fino a 454 km. Inoltre, sarà introdotto il supporto alla tecnologia V2L (Vehicle to Load) che permette di utilizzare l’energia della batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni.

ALTRI MODELLI AL SALONE DI BRUXELLES

Anche se la nuova Astra sarà la protagonista dello stand Opel, la casa automobilistica porterà altri modelli a Bruxelles. I visitatori potranno vedere la nuova Opel Mokka GSE, la versione più sportiva del B-SUV elettrico con 281 CV che abbiamo già avuto modo di provare. Al Salone si potranno vedere anche il concept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, Opel Grandland Electric AWD, Opel Frontera Electric con batteria da 54 kWh e Corsa elettrica.