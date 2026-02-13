Nuova Opel Astra restyling, ordini aperti in Italia: ecco quanto costa

La nuova Opel Astra può essere finalmente ordinata in Italia. Il restyling era stato svelato al Salone di Bruxelles e abbiamo già avuto modo di vederlo da vicino (qui la nostra anteprima). Con l’apertura degli ordini, la casa automobilistica ha comunicato anche i prezzi. Disponibile con motorizzazioni diesel, Mild Hybrid, Plug-in e 100% elettriche, la nuova Opel Astra è proposta anche nella versione Sports Tourer, cioè station wagon.

OPEL ASTRA: IL RESTYLING

Con il facelift, le novità estetiche riguardano principalmente il frontale Opel Vizor che è stato ridisegnato. Al centro troviamo il logo della casa automobilistica illuminato che funge come una sorta di punto di origine per la nuova firma luminosa dei fari Intelli-Lux HD Matrix Led. Arrivano anche nuovi cerchi in lega da 17 e 18 pollici oltre a nuove colorazioni Kontur White e Klover Green. Per quanto riguarda gli interni, la casa automobilistica ha lavorato per migliorarli ulteriormente. Ad esempio troviamo i sedili anteriori ergonomici Intelli-Seat di serie. In alternativa, si potrà scegliere i sedili AGR. Nuovi sono pure i rivestimenti per migliorare la qualità percepita con un occhio alla sostenibilità dato che vengono utilizzati materiali riciclati. A seconda della variante, il bagagliaio raggiunge i 1.339 litri per la 5 porte con i sedili posteriori abbassati. L’Opel Astra Sports Tourer offre un volume di carico fino a un massimo di 1.634 litri.

Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, abbiamo innanzitutto la versione diesel con un’unità di 1,5 litri da 130 CV. C’è poi la Mild Hybrid con il solito PureTech di 1,2 litri da 136 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti che integra un’unità elettrica da 29 CV. Potenza massima di sistema pari a 145 CV. In gamma trova poi posto la Plug-in d 196 CV con circa 80 km di elettrico. Infine, c’è il modello elettrico che è stato aggiornato. Il motore da 156 CV è adesso abbinato ad una batteria da 58 kWh che ha permesso di portare l’autonomia a 454 km WLTP, cioè circa 35 km in più di prima.

PREZZI

Opel Astra Electric è disponibile da 39.990 euro, mentre Astra Sports Tourer Electric da 41.100 euro. Per chi vuole la Mild Hybrid si parte da 32.450 euro. Il listino della versione ibrida Plug-in attacca invece da 39.250 euro.