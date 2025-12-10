Anteprima Opel Astra restyling, ecco come cambierà nel 2026: prime informazioni

Il 2026 sarà l’anno del restyling di Opel Astra di cui la casa automobilistica ha fornito alcune anticipazioni, oltre a mostrare alcune primissime immagini. Per scoprire tutte le novità bisognerà invece attendere il Salone Auto di Bruxelles che si terrà all’inizio di gennaio (9-18 gennaio). Nel frattempo, vediamo cosa ha anticipato Opel sul restyling di Astra che ovviamente riguarderà anche la variante Sports Tourer, cioè la station wagon.

UN NUOVO FRONTALE

A quanto vediamo, le principali novità stilistiche le troveremo al livello del frontale che è stato ridisegnato, introducendo l’ultima e più recente interpretazione dell’Opel Vizor dove è presente al centro il logo della casa automobilistica illuminato, già visto su alcuni dei più recenti modelli del marchio. Logo illuminato che funge come una sorta di punto di origine per la nuova firma luminosa dei fari Intelli-Lux HD Matrix Led di cui la nuova Opel Astra 2026 è dotata. Con il restyling arrivano anche alcuni ritocchi al paraurti che insieme alle altre novità, permettono di dare alla vettura un look più sportiveggiante. Non mancano nemmeno nuovi cerchi in lega da 17 e 18 pollici. Con il facelift, Opel ha aggiornato pure la gamma di tinte della carrozzeria a disposizione, introducendo le nuove Kontur White e Klover Green. Sarà possibile ordinare la nuova Astra 2026 anche nelle varianti bicolore con tetto nero a contrasto.

Per quanto riguarda, invece, l’abitacolo, per il momento sappiamo che l’impostazione rispetto al modello precedente non cambierà. Tuttavia, Opel ha migliorato il comfort della vettura grazie all’introduzione dei sedili anteriori ergonomici Intelli-Seat di serie. Per chi vuole ancora di più, tra gli optional Opel propone i sedili AGR. Nuovi sono pure i rivestimenti per migliorare la qualità percepita con un occhio alla sostenibilità dato che vengono utilizzati materiali riciclati.

MOTORI: LE NOVITÀ PER L’ELETTRICA

Per il momento, Opel ha comunicato solamente le novità che riguardano Astra Electric, cioè la versione 100% elettrica. Arriva una nuova batteria da 58 kWh che permetterà di portare l’autonomia a 454 km secondo il ciclo WLTP. Accumulatore che si potrà ricaricare sempre ad una potenza di picco di 100 kW in corrente continua. Inoltre, altro dettaglio interessante, arriva la tecnologia V2L (Vehicle-to-load) che permette di utilizzare l’energia della batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni. Tra poche settimane ne sapremo molto di più sul restyling di Opel Astra che comunque dovrebbe continuare ad essere proposta anche con motorizzazioni endotermiche, ibride e ibride Plug-in.