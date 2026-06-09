Opel Astra 2030: con la nuova generazione diventa crossover

L’Opel Astra si prepara a una piccola rivoluzione entro la fine del decennio. In un mercato dove prevale la crescente e inarrestabile domanda di SUV, la nuova generazione che debutterà entro il 2030 abbandonerà le forme tradizionali a cui siamo abituati. A conferma di questo significativo cambiamento, il CEO di Opel-Vauxhall, Florian Huettl, ha recentemente dichiarato che il nome Astra non sarà legato necessariamente a una berlina a due volumi. Il nuovo modello adotterà con tutta probabilità una carrozzeria da crossover, quindi con una maggiore altezza da terra, ma senza diventare un SUV vero e proprio.

Ibrida ed elettrica?

La futura Opel Astra verrà prodotta nello stabilimento di Rüsselsheim, in Germania, e sarà basata sulla nuova architettura modulare STLA One di Stellantis. Questa piattaforma multienergia può ospitare sia motorizzazioni elettriche (BEV) sia motorizzazioni ibride. Non è ancora chiaro se la nuova compatta del Fulmine sarà solo elettrica oppure se avrà in gamma altre opzioni di alimentazione elettrificate. In ogni caso, la BEV utilizzerà tutte le più recenti tecnologie del Gruppo Stellantis, come le batterie LFP di ultima generazione e la ricarica a 800V.

Sarà ancora wagon

Nonostante il cambio di rotta stilistico, la nuova gamma continuerà a offrire la versione station wagon, che in Opel chiamano ‘Sports Tourer’. Questa versione verrà mantenuta perché è ancora estremamente richiesta sul mercato tedesco. Inoltre, Huettl ha definitivamente chiarito che il nuovo modello non ha alcun legame con il programma Manta, ormai dismesso nonostante le indiscrezioni di un arrivo sul mercato. Come da tradizione, la nuova Astra offrirà le qualità che i clienti si aspettano come praticità, spazio di carico e comfort di guida sulle lunghe distanze.