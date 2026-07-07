Opel Astra: la nuova generazione sarà prodotta in Germania

Con la nuova generazione, la Opel Astra si prepara a fare un importante salto di qualità, ovviamente senza dimenticare le proprie radici storiche e il legame del marchio con la Germania. La produzione del nuovo modello sarà infatti nello stabilimento di Rüsselsheim, cioè la sede storica della Casa.

Nuovi stilemi Opel

Sebbene del design non si sappia ancora molto, gli esterni dovrebbero trarre forte ispirazione dal concept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Tra gli elementi stilistici più distintivi dovrebbe esserci un frontale “Vizor” rivisitato, gruppi ottici molto sottili e il logo del Fulmine illuminato.

Piattaforma STLA One

Dal punto di vista tecnico, la nuova Astra 2028 sarà realizzata sulla moderna piattaforma STLA One di Stellantis, un’architettura progettata per ospitare svariate tipologie di motorizzazioni e diversi livelli di elettrificazione, fino all’elettrico puro. Oltre al collaudato mild hybrid di Stellantis e alla versione 100% elettrica, potrebbe debuttare anche un nuovo sistema full hybrid.

Un nuovo quartier generale green

La produzione della nuova Astra a Rüsselsheim si inserisce all’interno di un piano di investimenti di oltre 1 miliardo di euro che Stellantis ha implementerà in Germania entro il 2030. Questo piano include la realizzazione dell’avveniristico “grEEn-campus”, un quartier generale ecosostenibile per Opel e Stellantis in Germania, alimentato con impianti fotovoltaici e geotermici.

Anche la Corsa e un nuovo SUV

Entro il 2028 saranno diverse le novità del marchio, oltre alla nuova Astra. Arriverà infatti la nuova Corsa, realizzata sempre sulla piattaforma STLA One, e un nuovo – e inedito – SUV compatto su meccanica Leapmotor che amplierà l’offerta nel cruciale mercato europeo.