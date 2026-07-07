Toyota GR Yaris MY26, l’evoluzione della specie: cucita su misura per il pilota

Roma e il suo magnetismo, la sua storia millenaria, i suoi monumenti eterni e il suo rally sono stati la cornice per il il debutto italiano. Parliamo di un’auto che mette le emozioni e il coinvolgimento al volante al primo posto, per queste ragioni tutto ciò suona come un perfetta sinfonia, uno scacco matto alla monotonia. Il grande pubblico quindi può dare il benvenuto alla nuova Toyota GR Yaris MY2026, l’ultima evoluzione della hatchback più cattiva del momento, una vettura che ha saputo generare attorno a sé un autentico culto. Una fama conquistata sul campo che è senza dubbio meritatissima. Ora, non resta che andare a conoscere le ultimissime novità.

Ergonomia da pilota

Le migliorie alla piccola giapponese iniziano dall’interfaccia uomo-macchina. Il nuovo volante vede il suo diametro ridotto di 5 mm (passando a 360 mm) per consentire azioni più veloci, mentre l’area dell’impugnatura è stata ampliata per un controllo maggiore.

Anche la disposizione dei comandi è stata totalmente rivista per evitare pressioni accidentali durante le fasi di guida più intensa, dove il pilota ruota spesso il volante senza cambiare presa. Sul fronte della sicurezza, viene integrata la Driver Monitor Camera (DMC), in grado di percepire distrazione o affaticamento del conducente.

Meccanica affilata

Per innalzare ancora di più il livello delle performance, la MY26 introduce i nuovi pneumatici Bridgestone Potenza Race, realizzati in modo specifico per garantire un grip estremo e una precisione al millimetro, abbassando allo stesso tempo il rumore di rotolamento.

Per adoperare questa maggiore aderenza, gli ingegneri TGR hanno aggiornato i settaggi di smorzamento degli ammortizzatori anteriori e posteriori e rivisto la taratura del servosterzo elettronico (EPS), ottimizzando la rigidità della barra di torsione per garantire assistenza costante anche sotto carichi laterali elevati.

Le edizioni speciali: Ogier e Morizo RR

La gamma diventa ancora più ricca grazie ad alcune varianti speciali dedicate a figure chiave del team Gazoo Racing. La Ogier 9xWorld Champion Edition, tributo a Sébastien Ogier, si distingue per la colorazione opaca Gravity Black, cerchi forgiati neri e pinze freno blu, disponibile esclusivamente con cambio manuale. La Morizo RR, dedicata ad Akio Toyoda, sfoggia la livrea Gravel Khaki, cofano e ala posteriore in carbonio, e l’innovativo cambio automatico DAT.

Un regalo per i veterani: l’aggiornamento MY20

Toyota dimostra cura anche verso i primi acquirenti. Per i possessori della GR Yaris originale (MY20), arriva un aggiornamento software ufficiale (al prezzo di 900 euro) che permette di migliorare le performance della centralina. Questo update innalza la coppia di 20 Nm (arrivando a 380 Nm totali) e permette di personalizzare la ripartizione della trazione GR-FOUR, la reattività dell’acceleratore e il peso dello sterzo.

Listino prezzi

Il nuovo listino della Toyota GR Yaris MY26 parte da 53.000 euro per la versione Circuit, mentre la Aero Performance (che aggiunge sedili e volante riscaldati) è proposta a 59.000 euro. Le edizioni speciali Ogier e Morizo RR si posizionano rispettivamente a 75.000 e 85.000 euro. Toyota offre inoltre diverse soluzioni di finanziamento e noleggio tramite KINTO per rendere accessibile questo concentrato di tecnologia da gara. Insomma, un gioiello per chi ama ancora i motori, come un tempo.