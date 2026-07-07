Hennessey Venom F5-M, i segreti dell’hypercar manuale che oscura Ferrari

La potenza delle hypercar sta arrivando a livelli inimmaginabili, combinando leggerezza e tecnologia. Con 2.059 CV, una trasmissione manuale a sei rapporti a un V8 biturbo da sogno, la Hennessey Venom F5-M debutta al Goodwood Festival of Speed portando all’estremo il piacere di calarsi in un abitacolo. L’ultima tendenza è quella di tornare all’emozione di un pomello del cambio tra le mani e i sofisticati sistemi elettronici hanno iniziato a stancare i collezionisti.

La nuova Venom F5-M si pone l’obiettivo di creare una reale sensazione di coinvolgimento al volante. La concezione da simulatore di guida ha spinto oltre ogni limite le performance, ma la sensazione è che tutti oggi possano domare cavallerie esagerate grazie all’elettronica, anche in tacco a spillo. In occasione della kermesse che celebra la velocità, a Goodwood, debutterà l’hypercar americana con un autentico cambio manuale a sei marce.

Nata per impressionare

La Hennessey Venom F5-M è la versione evoluta della F5 Evolution e si differenzia per un telaio in fibra di carbonio, una carrozzeria specifica e la configurazione Roadster che consentono al motore “Fury”, un V8 biturbo di 6,6 litri, di cantare con 2.059 CV di potenza bruta. I cavalli, scaricati esclusivamente sulle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a sei marce con classica griglia metallica, ridicolizzano quasi i parametri degli altri competitor.

L’aerodinamica curata nei minimi dettagli, l’elettronica di gestione del motore e il controllo di trazione permettono di tenere al suolo una delle vetture più potenti di sempre omologata per la strada. Spicca la pinna dorsale lunga 1,40 metri che connette la presa d’aria sul tetto alla parte posteriore della carrozzeria. Il componente aerodinamico offre una maggiore stabilità alle massime velocità, contribuendo a gestire i flussi d’aria verso il motore e il retrotreno.

Debutto da regina

Il bolide presenta carrozzeria in fibra di carbonio a vista con finitura viola e dettagli dorati. L’esemplare, personalizzato attraverso il reparto speciale Maverick con finiture esclusive, tra cui un emblema anteriore in oro 24 carati e dettagli dedicati all’interno, lascerà a bocca aperta gli appassionati. Nell’abitacolo spicca il selettore del cambio ricavato dal pieno in alluminio, posto all’interno della tradizionale griglia a vista che strizza l’occhio ai nostalgici degli anni ’80. Si tratta di un’esperienza il più possibile diretta e analogica.

Solo 12 fortunati metteranno le mani sulla Hennessey Venom F5-M con personalizzazioni specifiche. Il prezzo di partenza è fissato a 2,65 milioni di dollari, pari a circa 2,25 milioni di euro al cambio attuale, tasse escluse. Dopo il debutto a Goodwood, il nuovo cambio manuale e l’architettura aggiornata saranno proposti anche per altre versioni della gamma Venom F5.