Addio alla Fiat AEgea: prodotto in Turchia l’ultimo esemplare

È ufficialmente arrivata al termine la produzione della Fiat AEgea, il modello globale conosciuto in Italia e in oltre 40 Paesi con il nome di Fiat Tipo. Dopo una carriera iniziata nel 2015, l’ultimo esemplare prodotto è uscito dalle linee di assemblaggio dello stabilimento turco di Bursa. Nelle scorse settimane la Tipo era uscita dal configuratore italiano, rimanendo acquistabile unicamente in stock.

La più venduta in Turchia

La AEgea è stato un modello estremamente importante per l’industria automobilistica locale: per ben 10 degli 11 anni in cui è stata in produzione, l’auto ha dominato non solo il suo segmento, ma l’interno mercato nazionale, risultando l’auto più venduta in assoluto in Turchia.

La versione più apprezzata

I numeri di produzione confermano questo clamoroso risultato: sono stati assemblati complessivamente 1.417.047 esemplari, di cui quasi la metà destinati ai mercati internazionali. La versione di carrozzeria più apprezzata è stata sicuramente la berlina a 4 porte (Sedan) con 565.097 unità vendute, seguita dalla versione rialzata Cross, dalla Hatchback e infine dalla Station Wagon.

L’ultimo esemplare

L’ultimo esemplare ad essere prodotto è stato una AEgea Sedan Lounge 1.6 MJet DCT da 130 CV nell’elegante colore blu “Dinamik Mavi”. Come sottolineato dal CEO di Tofaş, Cengiz Eroldu, l’AEgea non è stata solo un modello di auto, ma un progetto globale che porta la forte impronta dell’ingegneria turca, destinato a rimanere un capitolo indimenticabile nella storia dell’azienda.