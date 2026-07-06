Lancia, continuano i test della Gamma: quando è previsto il debutto

Lancia non può permettersi ulteriori lunghe attese, dopo i deludenti numeri registrati dalla nuova Ypsilon, per rimpolpare la gamma. Da anni il marchio torinese si è aggrappato al fascino della utilitaria compatta, senza riuscire a trasformare il nuovo modello in una icona assoluta delle metropoli contemporanee, ma in un mondo che viaggia su strada sempre più a ruote alte la Gamma potrebbe avere un ruolo di primissimo piano.

Il debutto della nuova Lancia Gamma si avvicina e gli sviluppi stanno procedendo con regolarità. La vettura esordirà ufficialmente in autunno in occasione del Salone di Parigi, dal 12 al 18 ottobre 2026. L’avvistamento della vettura ha portato gli esperti digitali ha mostrarla in un render molto accurato. Come vedrete in basso l’auto offre lo stesso linguaggio stilistico inaugurato con la nuova Ypsilon.

Mercato florido

I SUV stanno vivendo la loro età dell’oro e Stellantis ha deciso di procedere alla produzione di svariate auto a ruote alte che possano ingolosire la clientela europea. Walter Vayr ha pubblicato le immagini della Lancia Gamma attraverso i suoi account social. Il secondo modello del nuovo corso Lancia, dopo il debutto della nuova Ypsilon, presenta dei dettagli eleganti.

Le misure dovrebbero essere le seguenti: 4,67 metri lunghezza x 1,89 metri larghezza x 1,66 metri altezza. La fastback presenta il design introdotto con il concept Pu+R HPE, vantando il classico stelo verticale al centro di un frontale illuminato con una sottile striscia luminosa. Con una aerodinamica molto curata l’auto presenta portiere che adottano maniglie a filo con la carrozzeria. I fari con la forma del “calice” Lancia regalano un look distintivo, mentre nel retrotreno si può notare un particolare spoiler posteriore.

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Che motori avrà?

La nuova Lancia Gamma, elaborata su una piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis, verrà resa disponibile con più opzioni di motori. Infatti, la nuova Fastback sarà sia ibrida e sia elettrica. Non mancherà sotto al cofano il mild hybrid Stellantis da 145 CV, un 3 cilindri di 1,2 litri turbo associato a un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è presente una piccola unità elettrica.

Il modello elettrico presenterà più livelli di potenza e diverse batterie. Con una potenza da 230 CV con autonomia di oltre 540 km, da 245 CV con più di 740 km, i tecnici hanno pensato anche alla versione con trazione integrale AWD con doppio motore da 375 CV e autonomia fino a 675 km. Tutti i dettagli li scopriremo solo nell’unveiling definitivo a Parigi.