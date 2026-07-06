C'è un nuovo pick-up coreano che punta su spazio e versatilità: costa meno di 30.000 euro

C’è un nuovo pick-up in città, un veicolo che porta con sé molto spazio a bordo, efficienza e ampia versatilità. La promessa è quella di soddisfare le esigenze di tutti, dai semplici automobilisti che hanno bisogno di un’auto capiente a chi con questo tipo di mezzo deve lavorare anche faticosamente. Dopo questa breve descrizione, sveliamo l’identikit della novità che arriva dalla Corea del Sud: la KGM Rexton Sport XL MY2026.

Meccanica solida, anche per l’avventura

Per celebrare il suo arrivo, KGM ha optato per un palcoscenico particolare, diventando partner ufficiale dell’UCI Mountain Bike World Cup a La Thuile, un ambiente che ben si sposa con la filosofia alla base di questo veicolo. Per convincere il pubblico italiano serve delle doti ben specifiche e una di queste è la robustezza. Rexton non ne fa difetto, sfoggiando una meccanica solida e collaudata.

Sotto il cofano brilla un motore turbodiesel 2.2 da 202 CV, conforme alle normative Euro 6e, abbinato a un sistema di trazione 4WD inseribile. Per garantire la massima motricità anche sui terreni più difficili, il veicolo è equipaggiato di serie con un differenziale posteriore autobloccante.

Una gamma per tutti

La gamma italiana è strutturata in quattro allestimenti che variano sensibilmente per dotazioni e configurazione tecnica:

MUST: è la versione d’accesso, pensata per la massima robustezza. Offre un cambio manuale a 6 rapporti e sospensioni posteriori a balestre , ideali per i carichi pesanti;

è la versione d’accesso, pensata per la massima robustezza. Offre un cambio manuale a 6 rapporti e , ideali per i carichi pesanti; STYLE: Questo allestimento introduce un maggiore comfort grazie alle sospensioni posteriori multilink e al sistema start&stop ISG. È disponibile sia con cambio manuale che con cambio automatico a 6 rapporti;

Questo allestimento introduce un maggiore comfort grazie alle e al sistema start&stop ISG. È disponibile sia con cambio manuale che con a K-LINE: rappresenta il vertice dell’offerta, una versione premium caratterizzata da cerchi diamantati da 20″, clima bi-zona, sistema di telecamere a 360° e Adaptive Cruise Control.

Personalizzazione e garanzia

Il veicolo è disponibile in sette differenti vernici, tra cui le metallizzate Amazonia Green e Marble Grey, permettendo una personalizzazione estetica di carattere. In termini di sicurezza e tranquillità per l’acquirente, KGM offre una garanzia di 5 anni o 100.000 km, che include anche 5 anni di assistenza stradale.

Con un prezzo d’attacco che parte da 29.745,90 euro (IVA esclusa), il New Rexton Sports XL si posiziona come una scelta competitiva e tecnologicamente avanzata, supportata in Italia da una rete capillare di oltre 120 punti vendita e assistenza ufficiale gestiti dal distributore ATFlow.