KGM Rexton Sports XL, l’evoluzione del pick-up coreano: non solo forza bruta

Il paesaggio lunare della Cappadocia, con le sue formazioni rocciose e le valli scoscese, è stato il teatro perfetto per il debutto globale del nuovo KGM Rexton Sports XL. Non è stata una scelta casuale: in questo scenario iconico, il marchio coreano — che vanta settant’anni di esperienza nella produzione di SUV e pick-up — ha voluto dimostrare che il suo nuovo modello non è solo un veicolo da lavoro, ma un compagno d’avventura capace di affrontare ogni terreno con la raffinatezza di un SUV di caratura premium. In Italia, l’attesa sta per finire: il Rexton Sports XL sarà disponibile da giugno 2026 nella versione 4WD, con un prezzo che parte da 29.745,90 euro (IVA esclusa).

Un design che scolpisce la forza

L’impatto visivo del nuovo Rexton Sports XL è legato alla filosofia che KGM definisce “off-road autentico". Dunque, il frontale è caratterizzato da una firma luminosa DRL dal design deciso e da una luce di posizione LED orizzontale centrale composta da cinque moduli dinamici, che conferiscono una presenza imponente e moderna. Il paraurti squadrato e la griglia del radiatore enfatizzano la solidità, mentre il profilo atletico è esaltato da volumi pieni e passaruota che nascondono un dettaglio romantico: riflettori ispirati alle cime delle montagne.

La parte posteriore non è da meno, con gruppi ottici full LED e una modanatura sul portellone che porta con orgoglio il nome KGM. Per chi cerca la personalizzazione, la gamma offre sette tinte esterne, tra cui le evocative Amazonia Green e Sandstone Beige.

Interni: la cabina di comando digitale

Dimenticate la spartanità dei vecchi camioncini. Salire a bordo del Rexton Sports XL significa immergersi in un ambiente tecnologico e curato. Il protagonista assoluto è il doppio display panoramico da 12,3 pollici (uno per la strumentazione e uno per l’infotainment) che adotta l’interfaccia Athena 3.0 GUI, studiata per un accesso intuitivo e una visibilità impeccabile.

L’abitacolo eleva la qualità percepita con un pannello IP rivestito in suede trapuntato, illuminazione ambientale a 32 colori e un sistema di climatizzazione automatico bi-zona con raffinati selettori LCD a manopola. La praticità è garantita dal sistema shift-by-wire e dal freno di stazionamento elettronico, che liberano spazio prezioso nella console centrale, dove trova posto anche la ricarica wireless per lo smartphone.

Motore diesel e prestazioni senza compromessi

Sotto il cofano batte un robusto motore diesel 2.2L LET, capace di erogare 202 CV e una coppia massima 441 Nm. Questa unità è stata progettata per offrire la massima spinta proprio nei range di utilizzo più frequenti, garantendo accelerazioni iniziali vigorose e una potenza di traino costante, fondamentale quando si affrontano salite a pieno carico. Sul fronte dei consumi, KGM dichiara valori che oscillano tra 8,9 e 9,9 l/100 km, a seconda della presenza del sistema ISG (Stop&Go) e del tipo di trasmissione scelta.

Il conducente può scegliere tra un cambio manuale o automatico a 6 rapporti, entrambi abbinati a un sofisticato sistema di trazione integrale (4WD). La vera anima da esploratore emerge nelle specifiche tecniche: un’altezza minima da terra di ben 245-248 mm, un angolo di attacco di 30,9° e uno di uscita di 27,8° permettono di superare ostacoli che fermerebbero la maggior parte dei concorrenti. Un elemento chiave per l’off-road è il differenziale autobloccante, che trasferisce la forza motrice alla ruota con più aderenza, aumentando la capacità di salita di oltre 5 volte rispetto ai modelli standard.

Versatilità e capacità di carico

Il Rexton Sports XL fa onore al suo nome anche in termini di spazio. Il cassone misura 1.610 mm in lunghezza e offre una capacità di 1.262 litri, con una portata che può arrivare a 1.085 kg se si sceglie la configurazione con sospensioni a balestra rinforzate. Per chi privilegia il comfort da SUV, è disponibile la sospensione posteriore a 5 bracci, che garantisce una guida più silenziosa e composta pur mantenendo una portata di 865 kg. La capacità di traino raggiunge l’incredibile soglia delle 3,5 tonnellate, supportata dal sistema Trailer Sway Control che previene le oscillazioni del rimorchio.

Sicurezza intelligente

La protezione degli occupanti è affidata a una scocca composta per oltre il 60% da acciaio ad altissima resistenza e a una struttura “quad-frame" progettata per assorbire gli urti. La dotazione di sicurezza è completata da una suite ADAS completa, che include l’Intelligent Adaptive Cruise Control, la frenata automatica d’emergenza, il monitoraggio dell’angolo cieco e il sistema 3D Around View Monitoring per manovre millimetriche anche negli spazi più stretti.

Il nuovo KGM Rexton Sports XL non è dunque solo un erede di una storia iniziata nel 2002, ma l’idea resa concreta di un veicolo che vuole offrire al grande pubblico una concretezza e una solidità difficilmente replicabili.