Fiat 600 Hybrid: a luglio sconto di 5.900 euro, ma a queste condizioni
La promozione di luglio 2026 per la Fiat 600 Hybrid taglia il listino fino a 5.900 euro, ma non per tutti. Ecco tutti i dettagli dell’offerta.
Nel mese di luglio 2026 la 600 Hybrid è protagonista di un’offerta che prevede uno sconto di quasi il 23%. L’iniziativa consente di acquistare la vettura elettrificata di Fiat con un prezzo promozionale che parte da 19.950 euro, oneri finanziari esclusi.
I dettagli dell’offerta
Il prezzo di listino della versione 1.2 110 CV Hybrid Pop è di 25.850 euro, ma la promozione valida fino al 29 luglio taglia il prezzo di 4.400 euro in caso di rottamazione e di ulteriori 1.500 euro in caso di finanziamento. Il risparmio totale al momento dell’acquisto arriva quindi a 5.900 euro. Da sottolineare che la rottamazione deve essere di un veicolo nella classe ambientale fino a Euro 4.
Per accedere all’offerta completa è necessario sottoscrivere il finanziamento proposto da Stellantis Financial Services. In questo caso, chiaramente, oltre al prezzo della vettura sarà da considerare il costo dell’operazione finanziaria alla fine della durata del contratto.
L’esempio di finanziamento
Un esempio di piano finanziario proposto dalla Casa prevede un anticipo iniziale di 4.444 euro, seguito da 35 rate mensili da 199 euro. Al termine dei 36 mesi di rateizzazione, il cliente dovrà decidere se saldare una maxi-rata finale di 13.543 euro, che corrisponde al Valore Garantito Futuro dell’auto. Qualora l’acquirente opti invece per la restituzione o la sostituzione della vettura alla scadenza, dovrà rispettare un chilometraggio massimo di 30.000 km; superata tale soglia, verrà addebitato un costo di 0,1 euro per ogni chilometro in eccesso. L’offerta comprende anche il servizio Identicar per 12 mesi e la garanzia Extended Care Premium. Il tasso di interesse applicato al contratto prevede un TAN fisso dell’8,99% e un TAEG dell’11,82%.